Если наш читатель заинтересуется этой, казалось бы, такой знакомой птицей, то с удивлением откроет, что ровным счётом ничего про неё не знает, кроме памятного с детства стишка: «Все деревья с интересом изучает доктор леса. Если дерево ест жук, доктор сразу: тук-тук-тук!»

Дятел и в самом деле птица-доктор, незаменимый санитар леса. Удивительная птица! Заботливый отец и верный супруг. Домостроитель и меценат, дарящий свою квартиру другим птицам: весной он строит просторные хоромы для своей подруги и будущего потомства, а когда птенцы вырастают и вылетают из дупла, выдалбливает себе апартаменты поскромнее, куда и переселяется, оставляя бо€льшую жилплощадь для других птах. Такой вот… альтруист, франт в красной шапочке и фраке, наш знакомый незнакомец – дятел. И почему не болит голова у дятла? – разве вы не задавались этим вопросом, уважаемые читатели?!

Сегодня дятлы откроют нам свои тайны, точнее, их откроет для нас с вами блогер и телеведущий, кандидат биологических наук, неутомимый исследователь природы Павел ГЛАЗКОВ.

– Павел, нынешней весной супружеская пара дятлов выбрала себе в качестве жилья большую берёзу у меня под окном. Вывела птенцов и лишила меня сна. Ни на минуту не прекращался дружный птичий ор, а до того – специфическая трель дятла, привлекающего подругу. Другие птицы распускают хвост, чистят перышки, чтобы привлечь самочку, поют красиво, а дятел – стучит и стучит. И почему он стучит?

– Да, есть даже какое-то художественное произведение с таким названием: «Не болит голова у дятла». Но на все вопросы по порядку. Дятел – и в самом деле удивительное творение природы. Единственная в своем роде птица, в брачный период выбирающая такой необычный способ привлечения подруги, как стук. Чем громче, чем необычнее, тем больше шансов, что тебя выберут. Я помню, однажды мы с семьей возвращались из лесу и нас поразила прямо-таки оглушительная, какая-то невероятная металлическая трель, исходящая из столба, на котором сидел дятел. Оказалось, этот предприимчивый будущий муж забрался в металлический плафон, висевший на старом телефонном столбе, и оттуда так барабанил, что стук просто пронзал слух. Это была победная брачная песня, думаю, у него был очень большой выбор невест! Первый парень на деревне, в общем.

Кстати, дятлы преданные мужья и верные семьянины. Дятел активно помогает самке выращивать потомство, без устали кормит прожорливых птенцов. Каждый родитель в среднем за день по триста раз подлетает к дуплу с подарочком для своих горлопанов – то жука тащит, то личинку. Подсчитано и зафиксировано. В отличие от певчих птиц, у которых слетки вылетают из гнезда, ещё не умея толком летать, маленькие дятлы сидят на шее у родителей до последнего. Им хорошо под крылом у родителей. Кстати, дятел – птица моногамная. Их браки долговечны и надёжны.

Седой, зелёный, пёстрый

– Ну вот, а мы все «лебединая верность, лебединая верность»! А дятлы, оказывается, тоже… хорошие парни.

– Да многие птицы и животные не меняют партнерш как перчатки. Только если беда какая-то, и то… они не спешат искать новую жену. Если поговорить о биологии и разновидности дятлов, то надо сказать, что в мире существует 200 видов дятлов, в России 14 видов обитает, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из 14 видов – восемь, представляете? То есть мы лидируем по количеству разновидностей: это чёрный дятел, или желна, самый большой из дятлов, седой дятел, зелёный дятел, большой пёстрый дятел, самый распространённый. Есть ещё малый пёстрый дятел, белоспинный дятел, трёхпалый дятел – почему трёхпалый? потому что у всех остальных четыре пальца, причём два противопоставлены другой паре – для цепкости удержания, а есть дятел с тремя пальцами. И восьмой вид – совершено уникальный! Это вертишейка. Несколько слов о ней. Если вы увидите эту птичку, вы никогда не подумаете, что она тоже дятел. – Но это дятел по самой биологии, по образу жизни, тоже долбит, в общем. Но внешне напоминает воробышка, только раза в полтора побольше, питается в основном муравьями и его личинками. Хотя и зелёный дятел, и седой – все любят муравьев. Вертишейка чем интересна – если её поймать, она начинает бешено вращать головой, крутит головой на все 360 градусов! Верьте мне! Это самое настоящее чудо природы, потому что, пытаясь отпугнуть, избавиться от врага, она ещё изображает из себя змею. Натурально издает звук, похожий на шипение змеи. Вот таким образом она защищает себя. Это, кстати, единственный дятел, который улетает от нас на зимовку в Африку.

Для чего ему такой язык

– Вы удивительный мир нам открываете, который живет рядом с нами, а мы о нём так мало знаем.

– Я сам не перестаю удивляться, но хочу и вас удивить ещё больше. Наверняка всем интересно, почему же у дятла не происходит сотрясения мозга при такой невероятно интенсивной нагрузке на голову. – Это к вопросу, почему не болит голова у дятла. Ещё один невероятный факт: у дятла неимоверно длинный язык. В длину он достигает десяти сантиметров.

– А где же помещается такой язык?

– К этому и идём. У него язык, во-первых, не только очень длинный, он к тому же и очень тонкий, на кончике языка есть специальный гарпун, там нервные окончания, способствующие чувствительности. И плюс на кончике есть специальная клейкая жидкость. А технология действий дятла такова: он своим сокрушительным клювом разбивает только вход в ствол дерева, запускает туда свой длиннющий язык с клеющим гарпунчиком, буквально накалывает жертву на него и вытаскивает её на свет божий.

Где и каким образом размещается этот длиннющий язык у дятла? – У всех птиц язык крепится в основании гортани.

– Не только у птиц, у всех остальных тоже. Например, у человека.

– Да. Так вот, у дятла язык закреплен за правую ноздрю! То есть язык крепится к правой ноздре, далее он раздваивается, под кожей огибает по затылку череп дятла, затем он опять срастается, и заходит в гортань уже целеньким и через клюв выходит наружу. Больше ни у одной птицы мира, и тем более животного, нет такого суперсложного устройства языка.

Что любопытно – есть так называемый «волосатый» дятел, у которого язык не вокруг головы, а вокруг глаз оборачивается – такой спиралью. И в нужный момент он этот свой язык вытаскивает, разматывает, как пожарный разматывает пожарный рукав, и действует. Притом интересно, что у птенцов, когда они рождаются, вылупляются, – язык самого обыкновенного размера, и только потом он приобретает эти необычные свойства и черты. Любопытно, почему я про язык начал говорить, – это главное действующее, добывающее пищу орудие. Аппарат такой. И он действительно настолько тонкий, что входит в самое крохотное отверстие, которое перед этим продолбил дятел.

Такая деталь: поскольку язык огибает затылок у дятла, он чисто физически защищает мозг птицы от сотрясения! Предохраняет его, смягчая силу удара. Выступает как амортизатор.

– Удивительно, как будто Господь какой-то эксперимент проводил в природе – а что, если вот так устроить это создание природы?! Больше таких птиц нет с таким сложным устройством «ухо-горло-нос».

– Там немало ещё других приспособлений. Во-первых, ноздря, к которой крепится язык, защищена перьями, чтобы мелкие опилки, которые неизбежно образуются при долбежке, не залетали к нему в глаза. При этом он инстинктивно, за доли секунды до нанесения удара по дереву, закрывает глаза, чтобы щепки не повредили его зрение, а самое любопытное – он закрывает глаза не только для того, чтобы защитить их, а чтобы они не вылетели от его удара!

Они избавляют деревья от целого ряда вредителей, с которыми справиться не под силу другим птицам. Так что слава дятлу! Берегите дятлов, будьте им добрыми товарищами.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото блога «Каждой твари по паре»