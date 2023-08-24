Молодые профессионалы Всеволожского района принимают участие в форуме «Территория смыслов»

В Москве с 26 июля по 2 сентября проходит Всероссийский форум «Территория смыслов», включающий работу восьми смен: «Мыслить», «Убеждать», «Помогать», «Творить, «Служить», «Учить», «Открывать» и «Действовать». Эта крупнейшая образовательная площадка в РФ собрала под свои знамена свыше 350 участников, две из которых – из Всеволожского района.

Одну из них, главного специалиста организационного отдела администрации города Мурино Виолетту Саргсян, мы попросили поделиться впечатлением о форуме.

– Ежегодно организаторы форума собирают молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. Я участвовала в работе смены «Служить». На площадках нам предстояло обсуждать образ молодого государственного служащего, вести диалог с гостями и спикерами.

На форуме «Территория смыслов» выступает много известными спикеров. Наибольшее впечатление, по словам Виолетты, произвели мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Хабаровского края Михаил Дегтярёв и глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, в День партии участники форума получили возможность пообщаться с представителями всех крупных российских партий – от молодых представителей до лидеров.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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