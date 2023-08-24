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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Кузьмоловском доме культуры пройдет «Ночь кино»

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Накануне Дня российского кино, 26 августа, Ленинградская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В рамках акции жители региона смогут бесплатно посмотреть три самые кассовые отечественные кинокартины 2023 года – «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» Клима Шипенко и «Праведник» Сергея Урсуляка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, показы будут организованы в том числе во Всеволожском районе. Так, в большом зале Кузьмоловского дома культуры (гп. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8) бесплатные киносеансы пройдут по следующему расписанию:

26 августа в 19.00  – «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко (6+).

26 августа в 20.55 – «Вызов» Клима Шипенко (12+).

26 августа в 23.35 – «Праведник» Сергея Урсуляка (12+).

Вход свободный.

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