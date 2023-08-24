Во Всеволожском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Очередная передача квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, прошла на прошлой неделе во Всеволожском районе. Ключи от нового жилья новоселам вручил глава района Вячеслав Кондратьев.

Как сообщает пресс-служба администрации района, всего в этом году Комитетом по опеке и попечительству приобретено 56 квартир.

– Уже не первый год мне выпадает приятная миссия – вручать новосёлам ключи, – рассказал Вячеслав Кондратьев. – Квартиры расположены в Свердловском и Заневском поселениях, Сертолово и Мурино. В поселениях, где вы будете жить, бурно развивается инфраструктура и есть всё необходимое для жизни. Замечательно, что у нашего большого района, активно ведущего строительство, есть такая возможность – предоставлять вам жильё. Заводите семьи и живите счастливо!

Фото пресс-службы администрации ВМР