В Ленобласти прошел фестиваль отдыха и туризма «Всеволожский шторм»

В нашем районе прошёл фестиваль отдыха и туризма «Всеволожский шторм». 19 августа тысячи ленинградцев побывали на песчаном пляже Ладоги с видом на древнюю крепость Орешек. С полудня до позднего вечера с разных площадок для гостей звучала музыка, работали точки общепита и устраивались всевозможные развлечения.

Около сотни организаций, работающих в сфере отдыха и туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской области, приехали на фестиваль, чтобы показать себя землякам и гостям региона. Ещё до старта фестиваля детвора и взрослые начали толпиться в зоне, где расположились представители мотоклуба «Ночные волки». Рядом с конями железными паслись лошади из конно-спортивных клубов «Исток» (Янино) и «Бэст» (Красное Село). Одни приехали сюда, чтобы провести мастер-классы и познакомить желающих с азами верховой езды. Другие – чтобы показать зрелищное шоу, стилизованное под рыцарские забавы Средневековья. Одетые в тяжёлые металлические доспехи, сидя верхом на могучих, крупных, статных конях, всадники демонстрировали мастерство в рубке мечом капусты, метании копья и даже сходились на ристалище с копьями наперевес. На соседней площадке другие представители «средневекового» коллектива в одеждах той эпохи обучали детей и взрослых стрельбе из лука и в метании копий. А рядом с ними в рыцарских шлемах «стенка на стенку» бились на поролоновых мечах подростки из числа гостей фестиваля.

Чуть поодаль от них с дюжиной сапбордов расположилась «троица» стильных, спортивных ребят, обучавших интересующихся сапсёрфингом. Недалеко от берега в своих плавсредствах, покачиваясь на волнах, дежурили спасатели.

Много приятного приготовили организаторы фестиваля для малышей – надувной городок, карусели, установили батуты.

Пока участники и гости ждали официального открытия фестиваля, всё пространство заполнялось кулинарными запахами, призывно манящими в фудзону. Шашлык из свинины, курицы и осетра, овощи на гриле, жареные колбаски, треска, палтус, тунец, мидии, лангусты и даже устрицы могли удовлетворить вкус самых взыскательных гурманов. Здесь же в огромном казане ребята готовили паэлью из нескольких видов мяса, рыбы и морепродуктов. Ну а те, кому по душе фастфуд, могли удовлетвориться широким ассортиментом шавермы, гамбургеров, хот-догов и прочими лакомствами быстрого приготовления.

По соседству с фудзоной кипела ярмарка, где гостям предлагали выпечку, более десятка видов мёда, крафтовые лимонады, лечебные травы, диковинные масла и многое другое. Не обошлось без кофе, авторского мороженого и варёной кукурузы. Сытые и довольные гости ждали начала фестиваля. В их числе оказались жительницы поселка имени Морозова Марина Назарова и Екатерина Гладкая. Они пришли сюда с детьми-дошкольниками.

– Узнали о сегодняшнем фестивале из объявления в соцсетях, решили посетить. Такие масштабные мероприятия для нашего поселка – большая редкость. Нам очень нравится, ну а дети просто в восторге. Вот только с погодой не очень повезло. Планируем быть здесь, пока наша детвора не устанет, тут им есть чем заняться и всё хочется попробовать, только и успеваем переходить от палатки к палатке, – прокомментировала Марина Назарова.

И вот час открытия фестиваля настал. На сцену вышла группа девушек с российскими флагами. Это был первый концертный номер в исполнении флаг-шоу «Гардарика». Творческие номера профессиональных и самодеятельных артистов чередовались с информационными видеосообщениями о местах отдыха и услугах организаций, работающих в сфере отдыха и туризма, и с выступлением официальных лиц. Зрители, обступив сцену, старались запечатлеть на свои телефоны самые интересные и яркие моменты. Около 17 часов началось выступление популярного музыкального коллектива «Марсель». Пространство перед сценой моментально превратилось в танцпол. Фестиваль завершился уже затемно, а финал прошёл под многоцветные вспышки фейерверка и восторженные возгласы ликующего народа.

Автор Александр СОРОКИН

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