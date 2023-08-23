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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Колтушах планируется строительство креветочной фермы

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Компания «Грин технолоджи» из Санкт-Петербурга заявила о планах построить в Колтушах современную ферму по выращиванию креветок. Строительство и запуск производства запланированы на 2024 год.

Учитывая нынешний ценник на этих ракообразных, доставляемых к нам с морей-окиянов, хочется верить, что с появлением в районе их производства креветки станут доступнее для многих жителей Ленинградской области. Среди диетологов бытует шутка, что в креветках содержится лучшая половина всей таблицы Менделеева. В их составе калий, натрий, фосфор, сера, магний, кальций, железо, медь, цинк, марганец, йод, фтор, хром, кобальт, никель, молибден и др. Кроме этого, мясо креветок содержит  витамины E, C, PP, B1, B2, В3, B6, B9, B12, A, H. По мнению диетолога, врача-эндокринолога высшей категории, кандидата медицинских наук Елены Сюракшиной, креветки – один из тех универсальных продуктов, которые включаются практически во все диеты и программы здорового питания. Они полезны, питательны, идеально подходят для приготовления холодных и горячих блюд и при этом низкокалорийны.

Запланированная мощность фермы около 3 500 тонн в год. На заводе будет создана система замкнутого водоснабжения, а мальков привезут из Астраханской области. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей. Средства пойдут на закупку биоматериала, кормов, строительство бассейнов. По задумке бизнесменов, креветки должны стать побочным бизнесом, помогающим утилизировать древесную щепу. Она пойдёт на обогрев фермы и на производство электричества. Благодаря использованию собственных ресурсов предприниматели рассчитывают сэкономить порядка 30 млн рублей, что позволит существенно снизить себестоимость и установить на продукт конкурентные цены.

Искусственное выращивание рыбы и морепродуктов в Ленобласти уже идет полным ходом. Рыбсовхозы выращивают форель, разводят мальков для восполнения ресурсов природных водоёмов. А вот производство креветок в населенном пункте, отдаленном от берега морского, воспринимается как технологический прорыв и вселяет надежду, что вскоре Колтуши станут «креветочным царством», а практическую пользу от этого получат не только бенефициары проекта.

Александр СОРОКИН

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