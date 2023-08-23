Во Всеволожском районе прошли чемпионат и первенство Ленобласти по ездовому спорту

В минувшее воскресенье, 20 августа, в деревне Суоранда прошли чемпионат и первенство Ленинградской области по ездовому спорту (бесснежные дисциплины). Оба старта являлись отборочными соревнованиями для формирования сборной Ленинградской области на 2024 год.

Как сообщает региональный комитет по спорту, соревнования проводились в разных дисциплинах: каникросс, байкджординг, скутеринг. Завоевать медали спортсменам помогали собаки самых разных пород – норвежский метис, хаски, самоедская собака, бордер-колли и даже корги.

По итогам завершившихся соревнований была сформирована сборная команда Ленинградской области. Спортсмены будут представлять наш регион на осеннем чемпионате России, который пройдет в Вологодской области.

Фото Федерации ездового спорта Ленинградской области