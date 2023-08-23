Во Всеволожске отметили День Российского флага

22 августа ближе к полудню Юбилейная площадь в центре города стала заполняться людьми. Желающие могли удобно расположиться на стульях, установленных возле сцены. Ответственные за мероприятие позаботились и о безопасности. Охрану правопорядка осуществляла народная дружина города Всеволожска. По сложившейся традиции была организована работа полевой кухни.

Чтобы детям запомнился этот праздник, для них обустроили игровую зону с батутами и надувными горками. Без воздушных шаров, бело-сине-красных флажков и ленточек не оставили никого – их выдавали всем, кто попадал в пространство праздника.

Мероприятие открылось красочным шоу. Группа девушек исполнила танец с флагами России. Затем со сцены зазвучал Гимн РФ, который подхватили участники торжества.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, поздравляя жителей района со знаменательной датой, в частности, сказал:

– День Российского флага – относительно молодой праздник, но это, действительно, праздник нашего государства и нашего единства. Я поздравляю всех нас и желаю мирного неба над головой и, конечно же, победы. Ведь без победы не будет мира.

Андрей Александрович вручил шестерым юным всеволожцам паспорта гражданина Российской Федерации и памятные подарки. Грамоты и благодарственные письма получили из рук главы администрации района также около 30 муниципальных служащих, предпринимателей, работников образования и культуры, общественных активистов.

Подарком для участников праздника стало выступление Методие Бужора, который в течение сорока минут радовал присутствующих популярными песнями. В такт музыке и чудесному голосу артиста встали со своих мест и закружились в танце председатель Женсовета Всеволожского района Марианна Шевченко и почетный житель Всеволожска Анатолий Великодворский.

– Шикарный праздник, много людей. Я переполнена самыми светлыми чувствами и гордостью за свою страну, за свою малую родину, – поделилась впечатлениями член Общественной палаты отметила Анжелика Кульбина.

Председатель агалатовского Совета ветеранов, бывший пограничник и ветеран МВД Владимир Ларионов, прибывший на торжество в составе делегации от своего поселения, рассказал:

– Нас приехало 15 человек. В основном это общественники, руководители предприятий, работники культуры и образования. Очень понравился концерт, встретил многих знакомых и соратников по ветеранскому движению.

Концертная программа продолжилась выступлениями других исполнителей. А люди общались, радовались, поздравляли друг друга.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО