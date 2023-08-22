Педагог ДДЮТ прошла в финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Педагог ДДЮТ Анна Кучукова победила в заочном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и вышла в финал конкурса.

В финале примут участие 90 педагогов из 39 регионов России. Им предстоит встретиться в Санкт-Петербурге уже этой осенью – финальные испытания пройдут с 19 по 23 сентября 2023 года.

Федеральный заочный этап проходил в два тура. В первом туре конкурсанты должны были подать все необходимые документы и конкурсные материалы: портфолио, визитную карточку, дополнительную общеобразовательную программу, а также сведения о качестве её реализации.

Во втором туре участникам нужно было записать видеообращение «Педагог дополнительного образования: где учиться мастерству?», а также пройти онлайн-тестирование по теме «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей». Тест включал 10 заданий. Педагогу надо было показать знание основных документов стратегического планирования, определяющих государственную политику в сфере развития дополнительного образования детей.

На основе полученных в двух турах баллов были определены победители, которых ждёт очный этап.

Л.М. Алексеева, методист научно-методического отдела