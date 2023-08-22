Компенсацию за отопление для участников СВО можно оформить в МФЦ

Новая услуга предоставляется по тем жилым зданиям, где нет центрального отопления.

Участники специальной военной операции и члены их семей, проживающие в Ленинградской области в домах без центрального отопления и газоснабжения, могут оформить частичную денежную компенсацию за баллонный газ или другое топливо, а также за транспортные услуги по его доставке.

Новая услуга предоставляется в любом МФЦ Ленинградской области и филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». За ней могут обратиться сами участники СВО или их супруги, дети, родители, опекуны.

Необходимые документы и другие детали размещены на портале МФЦ по ссылке.

Пресс-служба областного правительства