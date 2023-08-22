В Романовке благоустроили сквер по программе «Формирование комфортной городской среды»

В минувшую пятницу, 18 августа, в Романовском сельском поселении состоялось торжественное открытие благоустроенного сквера. Приехавшие на открытие сквера гости и жители Романовки смогли собственными глазами увидеть благоустроенную территорию парка и общественной территории в районе многоквартирных домов № 3, 4, 15, а также «новенькую» площадь у Дома культуры «Свеча».

По словам главы администрации Сергея Белякова, серьёзные работы по благоустройству стали возможными потому, что поселение принимает участие в отборе муниципальных образований на предоставление областной субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Романовского сельского поселения на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года».

– Мы, к нашему общему удовлетворению, закончили комплекс мероприятий вдоль Дороги жизни, и теперь здесь раскинулся прекрасный сквер, где жители смогут проводить свой досуг, – рассказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Теперь на этом месте, конечно же, не появятся всевозможные торговые точки. Здесь будут отдыхать взрослые и резвиться дети! Более того, в п. Углово до конца года появится новый детский сад, а в самой Романовке мы отремонтируем и Дом культуры, и детский сад.

Администрация поселения и совет депутатов не намерены останавливаться на достигнутом. Уже запланировано участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. В комитет по жилищно-коммунальному хозяйству области подана заявка на благоустройство общественной территории в районе многоквартирных домов № 13, 17 и 19.

Как известно, в текущем году в Ленинградской области по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены более 100 общественных территорий, отобранных жителями 105 муниципальных образований. Появятся новые парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и площади, многофункциональные спортивные и детские пространства.

Общая сумма предусмотренных на это средств в 47-м регионе в 2023 году составит 1 млрд 196 млн рублей: 367 млн. рублей из федерального бюджета и 802 млн. рублей – из регионального.

Отметим, что в прошлом году в Ленинградской области по этой программе уже было благоустроено 77 общественных пространств.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО