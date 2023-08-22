Во Всеволожском районе вспомнят творчество поэта Николая Гумилева

Вот уже более тридцати лет на всеволожской земле в день гибели Николая Гумилева поклонники поэта проводят торжественно-памятные встречи. В этом году творчеству Гумилева будет посвящено несколько мероприятий.

25 августа в 13.00 во Всеволожской межпоселенческой библиотеке (Всеволожск, ул. Александровская, д. 80) пройдет презентация книги «Николай Гумилев – Моя война. Боевой путь поэта». В мероприятии примет участие автор-составитель книги Татьяна Альбрехт.

26 августа во Всеволожске состоится XXXII музыкально-поэтический вечер под открытым небом «День памяти поэта Николая Гумилева». Мероприятие начнется в 16.00 с панихиды в церкви святых равноапостольных Константина и Елены в Бернгардовке. Затем в 17.00 на берегу реки Лубья (ул. Советская, у моста) пройдет творческий вечер.

Также 26 августа в 17.00 на сцене Кузьмоловского ДК (гп Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8) труппа драматического театра «На Литейном» покажет спектакль «Соучастник». Спектакль рассказывает о жизни одного из самых загадочных поэтов-романтиков Николая Гумилева и его гибели в августе 1921 года.

Вход на все мероприятия свободный.