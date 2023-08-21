Такая есть профессия – учитель

Юбилейный день рождения отметила Галина Васильевна Тишина – замечательный человек и Педагог с большой буквы. Трудовой путь она начинала пионервожатой, а по окончании Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена продолжила работать учителем географии, заместителем директора школы.

Всю жизнь Галина Васильевна прививает детям любовь к своему краю, его истории и природе. Знания берутся из книг, но душевную теплоту, отзывчивость, бережное отношение к миру можно лишь воспитать, причём на личном примере, и Галина Васильевна подаёт этот пример всем своим образом жизни. Многие из выпускников идут по стопам своей учительницы, выбирая географическое образование.

К этой маленькой скромной женщине с большим сердцем и доброй душой относятся с особым почтением и уважением не только в родной деревне Вартемяги. Односельчане выразили ей огромное доверие и избрали депутатом совета депутатов Агалатовского сельского поселения. Галина Васильевна Тишина стоит у истоков создания краеведческого школьного музея «Сторожевая гора», где она собрала и систематизировала краеведческий материал и экспонаты военного и довоенного времени.

Дети блокады, которые учились в Вартемягской школе, каждый год собираются в музее 22 июня, а организует эти встречи неутомимая Галина Васильевна.

С 2003 года Г.В. Тишина руководит детской студией анимации и кино «Вартемяги», в которой обучаются более ста детей. Студия создает мультфильмы, репортажи, документальные короткометражные фильмы. Их основное направление – история поселения, его жители.

Галина Васильевна стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в номинации «Признание коллег» среди руководителей детских объединений, награждена почётным знаком Международного союза детских общественных объединений «СПО-ФДО», нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской области», памятным знаком «60 лет Победы. Всеволожский район Ленинградской области», многочисленными грамотами и благодарственными письмами от Комитетов по образованию района и области, администрации сельского поселения и района, общественных организаций.

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото из архива Г.В. ТИШИНОЙ