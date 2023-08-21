В Сертолово соревновались водители автобусов

Уровень профессионального мастерства водители автобусов продемонстрировали на XIX Областном конкурсе, который прошел 17 августа в Сертолово. 15 предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 47-го региона, выставили 20 команд.

В программу соревнований входили как теоретические вопросы на знания правил дорожного движения, так и практическое вождение. Исполнение элементов скоростного маневрирования, преодоление фигур разной степени сложности требовали от участников соревнований предельной концентрации и умения быстро принимать верные решения. При этом выполнить каждый элемент следовало за максимально короткое время при минимальном количестве ошибок.

Представители Государственного автодорожного надзора внимательно следили за тем, как соблюдаются правила в ходе зачёта по скоростному маневрированию.

После окончания соревнований, когда авторитетная судейская бригада подводила итоги, перед участниками конкурса выступили артисты и творческие коллективы города Сертолово и Санкт-Петербурга – Татьяна Серебренникова, фольклорный коллектив «Сударушка», солисты вокального коллектива «Hello», участники студии циркового мастерства «ФЛИК АП», хореографический коллектив «Парадокс», шоу-группа барабанщиц «Алые паруса».

По итогам соревнований в командном зачёте среди автобусов «ПАЗ» первое место заняло автотранспортное предприятие «Барс-2», а среди автобусов «ЛИАЗ» – АТП «Вест-Сервис».

Победителям были вручены заслуженные кубки, медали, дипломы и ценные подарки. Специальные дипломы Фонда «Безопасность дорожного движения» за помощь в организации конкурса были вручены сертоловской городской администрации и сертоловскому Культурно-спортивному центру «Спектр».

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО

