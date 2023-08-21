В Ленобласти появится единый стандарт для внешнего вида соцобъектов

Комитет градостроительной политики утвердил методические рекомендации к созданию архитектурного облика объектов образования, культуры и искусства, здравоохранения, спорта, физической культуры, отдыха и развлечений.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, рекомендации составлены экспертами в области архитектуры и застройки. Документ включает в себя предложения по входным группам, цоколю, фасадам, окнам, парапетам, кровле и инженерным элементам. В том числе – по размещению освещения, ограждений, озеленения, въездов для транспорта, доступности для маломобильных граждан.

Данные рекомендации помогут возводить социальные объекты по единым стандартам, при этом правила достаточно гибкие и позволяют воплощать различные архитектурные решения. Помимо рекомендаций к структурным элементам зданий и типам используемых материалов, документ предлагает ввести и общие цветовые решения. Специалисты предлагают использовать сочетание спокойных природных цветов.