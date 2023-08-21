Во Всеволожске прошел Открытый межрайонный детский шахматный фестиваль

13 августа команда «IQ Cup» во главе с Диной Александровой организовала и провела четвертый по счету бесплатный детский шахматный турнир. И если в первых двух география участников редко выходила за пределы Всеволожского района, то на этот приехали около 60 юных шахматистов от 5 до 10 лет из Тосно, Гатчины, Волхова, Санкт-Петербурга и даже команда из Череповца. Всеволожский район представляли ребята из Всеволожска, Мурино, Сертолово, Воейково, Кудрово и других населенных пунктов. Соревнования решили провести в форме фестиваля.

Игры «IQ Cup-август» были организованы для двух категорий детей. Турнир А (с рейтингом от 1000 до 1099 баллов) и турнир Б (с рейтингом от 1100 до 1390 баллов) проходили в 7 туров по швейцарской системе. На одну партию отводилось время 10 минут + 5 секунд. Помощь в организации мероприятия оказала администрация Всеволожского района и Всеволожский ДДЮТ. Посмотреть за ходом соревнований, организованных общественниками, приехала представитель Комитета общественных коммуникаций Ленобласти Александра Мазник, которая отметила высокий уровень организации турнира и приняли участие в награждении призеров и победителей.

В абсолютном зачёте среди более опытных шахматистов (турнир Б, рейтинг 1100 – 1390 баллов) первое место завоевал Михаил Клепацкий (Волхов), на вторую ступень поднялась Алиса Воронова (Кудрово), «бронза» досталась Андрею Савину (Всеволожск). В соревнованиях старшей группы среди – мальчиков сильнейшим оказался Григорий Кутьков (Тосно), а среди девочек Евгения Устинова (Тосно). В шахматных дуэлях между детьми 2015 года рождения и младше победителями стали Тимофей Ковалев (Колтуши) и Анна Лукина (Санкт-Петербург). По сложившейся традиции подарки получили все участники турнира, ну а победители удостоились главных наград – кубков.

Активное участие в подготовке турнира принимали и родители. Они готовили помещение, расставляли столы, шахматные доски, часы и фигуры. Осуществлять судейство главному судье – гроссмейстеру Татьяне Рубцовой – помогали волонтеры из числа старших воспитанников Всеволожских шахматных секций.

Александр СОРОКИН

Фото Дины АЛЕКСАНДРОВОЙ