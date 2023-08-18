На Всеволожском фестивале «Вместе Ярче – 2023» покажут роботошоу

Яркое событие этого лета состоится 27 августа в Общественном пространстве «Парк Песчанка». Фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче – 2023» пройдет в формате уличного праздника с интерактивными зонами, VR-реальностью, играми, мастер-классами и творческой программой.

Как сообщают организаторы, фестиваль объединит молодежь и семейную аудиторию в стремлении стать более экологичными и научиться беречь ресурсы. Для гостей запланировано увлекательное роботошоу, стенды с виртуальной реальностью и химическим шоу, конкурсы, викторины и увлекательные мастер-классы.

Помимо развлекательной программы, на фестивале будут представлены уникальные разработки и выставочные стенды нескольких образовательных площадок Всеволожска и Санкт-Петербурга, а также ведущих компаний топливно-энергетического комплекса Ленинградской области. Также на фестивале можно будет познакомиться с деятельностью крупных экологических проектов.

Посещение фестиваля бесплатное. Фестиваль продлится с 13.00 до 18.00.

Фото из архива «В.в.»