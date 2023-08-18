В Кошкино прошел фестиваль губернаторских молодежных трудовых отрядов
Деревня Кошкино на несколько дней стала центром притяжения молодёжи из разных областей Ленинградской области. На берегу Ладожского озера «отгремел» один из самых масштабных фестивалей Губернаторских трудовых отрядов.
За время слёта у участников была возможность узнать много нового. Интересные лекции и мастер-классы начались в первый же день. Темы для них были выбраны не случайно. Ведущие специалисты провели тренинг по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, плетению маскировочных сетей, рассказали о развитии туристического потенциала, учили правилам успешного взаимодействия друг с другом.
Гости и участники успели прослушать лекции по межнациональным отношениям. К ним приехали ветераны – участники боевых действий разных лет. Они отмечали, что недопустимо придавать конфликтам «этническую подоплёку».
– Благодаря таким встречам молодёжь чувствует, что формирует политику своими руками, – говорит методист отдела по развитию молодёжных инициатив Центра «Молодежный» Вера Шутак. – Ребята дружно проводили время в атмосфере тепла и добра. Молодое поколение понимает, что наша сила в объединении. Такие сборы способствуют патриотическому воспитанию молодежи. Основные участники мероприятий – ребята от 14 до 18 лет. Все они могут свободно вступить в Губернаторский трудовой отряд. Конечно, сильнее всего саму молодёжь интересует творчество и общение. Такие встречи – это не только разговоры о важном, но ещё и огромный пласт практических занятий.
Молодёжь из разных районов Ленинградской области смогла показать себя в различных видах спорта и направлениях. Мастер-классы по лапте, городкам и самбо провели ведущие спортсмены региона, передав участникам заряд позитива и увлеченности любимым делом. Центр «Молодежный» сиял энергией ребят из разных городов и поселений Ленинградской области, собравшихся на одном из самых масштабных фестивалей. Молодые таланты проявили все свои силы в творчестве, спорте, смекалке и сообразительности.
Не осталась в стороне и трудовая бригада из посёлка имени Морозова. Ребята проявили сплоченность, командный дух, собранность в поставленных задачах и оперативность в их решении.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО