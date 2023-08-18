Во Всеволожске пройдет День донора

В понедельник, 21 августа, на базе дневного стационара Всеволожской больницы пройдет донорский день. Желающих сдать кровь будут ждать с 9.00 до 12.00.

Центр крови Ленинградской области напоминает, что для доноров предусмотрены меры социальной поддержки. Так, выдается справка на два дня отдыха и выплачивается компенсация донорского обеда – 1406 рублей.

Мероприятие пройдет во Всеволожской клинической межрайонной больнице (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20). Справки по телефону 8 (812) 511-09-18.