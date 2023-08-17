Часть экспонатов Музея-усадьбы «Приютино» отправились на реставрацию

Специалисты Международного центра реставрации посетили Музей-усадьбу «Приютино» и взяли на восстановление некоторые экспонаты. На реставрацию отправились портреты супругов Олениных, старинный стул и уникальная деревянная скульптура-подсвечник «Арапчонок».

Как отметили в Международном центре реставрации, сейчас экспонаты проходят процедуру фотофиксации, описание сохранности, осуществляются предпроектные исследования.

Во время визита в «Приютино» специалист центра реставрации прямо на месте провел небольшую восстановительную работу деревянного бюста Алексея Оленина 1840–1841 годов. Обновленный экспонат остался в экспозиции музея, остальные предметы вернут после реставрации.

Фото Международного центра реставрации