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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Часть экспонатов Музея-усадьбы «Приютино» отправились на реставрацию

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Специалисты Международного центра реставрации посетили Музей-усадьбу «Приютино» и взяли на восстановление некоторые экспонаты. На реставрацию отправились портреты супругов Олениных, старинный стул и уникальная деревянная скульптура-подсвечник «Арапчонок».

Как отметили в Международном центре реставрации, сейчас экспонаты проходят процедуру фотофиксации, описание сохранности, осуществляются предпроектные исследования.

Во время визита в «Приютино» специалист центра реставрации прямо на месте провел небольшую восстановительную работу деревянного бюста Алексея Оленина 1840–1841 годов. Обновленный экспонат остался в экспозиции музея, остальные предметы вернут после реставрации.

Фото Международного центра реставрации

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