В День физкультурника состоялся V любительский турнир по теннису «Новое Девяткино»

За право побороться за серебряное блюдо на муниципальных кортах собрались почти 50 любителей спорта из Гатчинского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Приозерского, Тосненского районов. С первых матчей стало понятно, что проходных игр здесь не будет. Все участники турнира получили памятные подарки, а финалисты – ценные призы. Имена победителей нанесут на призовые блюда, которые хранятся в Новом Девяткино.

Согласно регламенту соревнования проходили среди мужчин и женщин. На открытии турнира присутствовал глава Новодевяткинского сельского поселения Д.А. Майоров. Он дал не только официальный старт мероприятию, но и показал своё мастерство владения ракеткой, сделав несколько хороших передач на площадке.

– Занятие спортом – это очень важно, и мы в Новом Девяткино прекрасно понимаем это и приветствуем. Создаем все условия, чтобы занятия спортом были доступны каждому жителю. У нас в Новом Девяткино есть свой теннисный клуб, и наши соревнования вышли на региональный уровень. Я всех поздравляю с нашим традиционным теннисным турниром и объявляю его открытым, – в своём приветственном слове обратился к участникам турнира Дмитрий Майоров.

Прошлогодняя финалистка турнира Алёна охотно согласилась ответить на мои вопросы.

– В теннисном клубе Нового Девяткино я занимаюсь около трех лет. До этого профессионально занималась волейболом. Поэтому при переходе сюда особых нагрузок не ощутила. Быстро поняла, что теннис – это моё.

Наш разговор пришлось прервать – Алёне нужно было выходить на корт. Во время первого матча она не оставила ни одного шанса своей сопернице, победив её с сухим счетом 6:0, сделав убедительную заявку на своё чемпионство. Павел Нестеров – победитель турнира 2021 года.

– Теннисом занимаюсь в свободное от работы время. У меня экономическое образование, и я служу в банке. Что касается турнира, то проходных игр здесь не бывает. Любовь к этому виду спорта у меня с шестилетнего возраста, когда родители отдали меня в секцию. У нас в поселении создан теннисный клуб, и я являюсь его председателем. Активно развиваем и поддерживаем большой теннис. К нам приходят заниматься люди разных возрастов с различным уровнем подготовки. У каждого члена нашего клуба есть возможность два часа в неделю для свободного посещения тренировок. Сегодня мы насчитываем уже больше 140 человек.

Второй день турнира не испортила даже пасмурная погода с небольшим дождиком. В итоге до финала добрались в мужском разряде Роман Лоскутов из Кировского района и Кирилл Толстихин из Выборга. Среди женщин за победу боролись хозяйка турнира Алена Нефедова и Анна Щербакова из Тосненского района. Если у мужчин Роману хватило для победы всего две партии (в итоговом протоколе значились одинаковый счет 6:4, 6:4), то у женщин для выявления чемпиона потребовалось провести три. В первой партии Алина уступила своей сопернице – 4:6. Две другие остались за ней – 6:3, 10:7. Заслуженные победы.

– Для нас это уже пятый турнир. Думаю, он прошёл на высоком уровне. Сам я в спорт пришёл очень давно. Сначала занимался волейболом, потом перешел в академическую греблю. Выполнил норматив мастера спорта. Друзья привели на корт, попробовал, мне очень понравилось. Вот сейчас занимаюсь, – поделился Дмитрий Майоров. – Было бы, конечно, интересно самому поучаствовать в будущих турнирах в качестве участника. Но для этого необходимо повысить свою спортивную форму.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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