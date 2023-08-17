Александр Дрозденко осмотрел новые социальные объекты Всеволожского района

16 августа с рабочим визитом во Всеволожский район приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он поучаствовал в торжественном открытии большого спортивного центра, оценил оснащённость нового детского сада, предложил вариант решения вопроса с реконструкцией исторического здания, а также проинструктировал ремонт Школы искусств и посетил пункт помощи участникам Специальной военной операции.

О спорт – ты жизнь

– Сегодня открываем очередной классный ФОК, – до приезда губернатора поделилась впечатлениями заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – Не за горами сдача ещё одного нового спортивного объекта с бассейном во Всеволожске. Перерезать красную ленточку обещают уже нынешней осенью. Всем миром ждём торжественного открытия.

Объект в Сертолово возводился в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». В Ленинградской области это второй комплекс. Первый был возведен в Кировске, но он больше заточен под секции художественной гимнастики.

– Таких ФОКов не то что в СЗФО, но и в России трудно найти, – информирует непосредственный куратор стройки, председатель комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев. – Не сомневаюсь в том, что поклонникам здорового образа жизни спорткомплекс понравится. Он удачно вписался в интерьер современного города Сертолово.

На строительство объекта было потрачено 106 млн рублей. Средства направлены из районного, областного и федерального бюджетов. Уже осенью планируется открыть больше десятка бесплатных секций. Среди детских направлений – баскетбол, волейбол, карате киокусинкай, лыжные гонки, спортивное ориентирование, шахматы, настольный теннис и регби. Для старшего поколения – футбол, скандинавская ходьба, зарядка. Будут доступны и платные секции по художественной гимнастике, восточным единоборствам и самообороне.

– Город Сертолово динамично развивается, – подчеркнул области Александр Дрозденко. – Необходимо, чтобы наряду с жильём строились и социальные объекты. ФОК – это только начало, на очереди строительство бассейна и ледовой арены. Наработки уже есть. Ведутся переговоры с инвесторами. Главе администрации города Сертолово Юрию Ходько даю поручение подготовить необходимую документацию. Нужно выбрать достойную компанию, которая доведет строительство до конца.

От детского сада до Школы искусств в Сертолово

Затем делегация отправилась в микрорайон Новое Сертолово, где к сентябрю готовятся открыть новый детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 210 мест. Детсад оборудован пищеблоком, игровой, спальней, раздевалкой, буфетной. Внутренняя инфраструктура предусматривает размещение музыкального и физкультурного залов. На прилегающей к зданию территории обустроены игровые зоны, прогулочные веранды, спортивный комплекс.

– Чрезвычайно важно, что компания-застройщик взяла на себя обязательства по строительству социальных объектов, – сказал губернатор. – А ещё хочу похвалить главу администрации района Андрея Низовского, благодаря которому удается оснащать детские сады всем необходимым. Знаете, у Всеволожского района одна из высоких планок по нормативам оснащения детских садов. За десять лет было построено более 80 детсадов.

Одним из болезненных вопросов в городе Сертолово является благоустройство бывшего Дома офицеров. Некогда здание было центром культурной жизни города. В далёком 1982 году здесь снимали фильм «Средь бела дня», в котором играли такие звёзды, как Валерий Золотухин, Светлана Немоляева, Андрей Толубеев, Любовь Виролайнен, Виктор Шульгин. Ныне территория пришла в упадок и заросла сорняками. Заколоченные окна, осевшая крыша…

Глава региона заинтересовался планом реконструкции, согласно которому Дом офицеров станет детской школой искусств. Проект обещает преобразить обветшавшее здание в современное и красивое место притяжения для детей.

– Дайте схему по восстановлению! – попросил губернатор. – Территория в ущербном состоянии, нуждается в благоустройстве. Мы обязательно подготовим письма и направим их министру культуры Ольге Любимовой.

Музыка как источник вдохновения

Из Сертолово кортеж губернатора тронулся в сторону Агалатово, где местная Детская школа искусств «приросла территорией» в одну тысячу квадратных метров. Раньше на этой прилегающей территории располагался торговый центр. Теперь здесь юные музыканты, танцоры, актеры и художники будут заниматься творчеством в комфортных условиях.

– Здесь получилась синергия финансирования: около 3,5 млн рублей – федеральные деньги, часть суммы – это софинансирование из областного бюджета, – сказал Александр Дрозденко. – Основные расходы взяли на себя местные власти. Результат: плюс тысяча метров к той тысяче метров, которая была, всё сделали красиво», – отметил глава региона.

Насыщенный событиями и впечатлениями день завершился осмотром пункта сбора помощи участникам Специальной военной операции. У объединения, которое занимается приемом и отправкой гуманитарных грузов, говорящее название — «Зов сердец».

– Вечером на плетение маскировочных сетей люди приходят целыми семьями, — отметил глава региона. ― Мы будем поддерживать это и другие подобные объединения, в том числе с логистикой, чтобы посылки доходили адресно до наших ребят, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

Александр Дрозденко подытожил свой рабочий визит во Всеволожский район лаконично: «Планов громадьё. Важно, чтобы совпали возможности властей и интересы жителей».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы областного правительства