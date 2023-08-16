Певец SHAMAN выступит во Всеволожске на Дне города и района

26 августа во Всеволожске состоится празднование Дня города и Всеволожского района. Поздравить жителей приедет популярный российский исполнитель SHAMAN.

Праздничные мероприятия в этот день пройдут сразу на нескольких площадках. Так, на Юбилейной площади в 12.00 стартует фестиваль интерактивных развлечений для детей «Город детства».

В парке у Всеволожского ЦКД с 13.00 зазвучат знакомые многим мелодии. Всех любителей хорошей музыки будет ждать танцевальная ретро-площадка «В ритме города».

Главные праздничные мероприятия пройдут в Общественном пространстве «Парк Песчанка». На главной сцене в 16.00 пройдет торжественная театрализированная концертная программа #ЗдесьНачинаетсяРоссия.

В 18.30 в амфитеатре парка будет играть Симфонический оркестр Ленинградской области.

А в 20.00 на главной сцене состоится праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады, включая певца SHAMAN.

Завершится мероприятие праздничным салютом в 22.00.

Вход на мероприятие свободный.