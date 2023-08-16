Жителям Ленобласти напомнили правила защиты от клещей

Жители Ленинградской области открыли грибной сезон. Несмотря на засушливую погоду, любители «тихой охоты» выходят на проверку излюбленных грибных мест и проводят много времени на природе. Однако время активности клещей ещё не прошло, а поэтому следует соблюдать осторожность.

Специалисты регионального комитета общественных коммуникаций напомнили простые правила защиты от клещей.

Собираясь в лес, отдавайте предпочтение одежде с длинными рукавами, постарайтесь полностью закрыть как руки, так и ноги. Не забывайте про головной убор.

Обрабатывайте одежду средствами, отпугивающими клещей.

Избегайте высокой травы и кустарников – это излюбленные места обитания клещей.

По возвращении домой проведите тщательный осмотр себя и одежды.

При обнаружении клеща, постарайтесь аккуратно снять паразита: обвяжите его ниткой как можно ближе к хоботку, растяните ее концы в сторону и осторожно, без резких движений, потяните концы нитки наверх до полного извлечения клеща. Сдайте клеща в лабораторию для исследования на зараженность вирусами клещевого энцефалита.

Не пренебрегайте вакцинацией против клещевого энцефалита – прививка считается самым эффективным способом профилактики данного заболевания.