Во Всеволожске подведены итоги конкурса «Ветеранское подворье – 2023»

В КДЦ «Южный» прошла торжественная церемония награждения участников районного этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2023». Большой заряд бодрости получили не только победители, но и многочисленные зрители.

Первые участники начали прибывать в центр за пару часов до начала мероприятия. Оно и понятно, ударить в грязь лицом никому не хотелось. Ведь даже в таком деле, как овощеводство, спортивный принцип никто не отменял. К финалу конкурса люди подошли с творческой изюминкой.

На одном из стендов привлёк внимание необычный огурец в виде дракона.

– У меня здесь он не один, – рассказывает Лидия Клишина. – Вон, в углу, в корзинке примостились несколько его собратьев. Образ главного героя у меня появился сразу, когда я только взглянула на него. Посмотрите, разве не похож? Мне оставалось только немного дополнить этот образ творчески, добавив в «пасть» язычок стручкового красного перца. Вчера еще ходила по своему участку и искала его, чтобы дракоша принял окончательный облик. Кроме этого, есть ещё один повод: следующий год по китайскому календарю будет драконьим. Пора готовиться.

Погруженную в заботы организатора мероприятия Валентину Лукину мне удалось отвлечь на несколько минут.

– Подобные мероприятия проводятся у нас не первый год. Я сама выступаю не только как организатор, но и как участник. Сегодня здесь собрались представители разных поселений района. Победителей будем определять по девяти номинациям: овощеводы, животноводы, птицеводы, пчеловоды, «Ветеранское подворье», лучший благоустроенный дачный участок и придомовая территория. Здесь есть на что посмотреть. А ведь многие участники уже пожилые люди. Люди очень ждут этого праздника. Сюда они стараются принести свои поделки и огородное творчество. Были на наших праздниках и свои рекорды. Есть у нас Иванов Владимир Сергеевич из Рахьинского городского поселения. У него на одном кусте растут огромных пять-шесть тыкв. Также он выращивает огурцы-гиганты. В смотре он уже несколько лет занимает первые места. В выращивание овощей пенсионер вкладывает всю душу.

Хозяин страусиной фермы Василий Метельков из Рахьинского поселения охотно разговорился:

– Экзотическую птицу я выращиваю уже больше восемнадцати лет. Сейчас, конечно, посложнее будет. Выросли цены на корма. Первоначально страусиные яйца закупили в Швеции. У меня их на ферме было больше 90 штук. После смерти супруги в одиночку стало тяжело управлять таким большим хозяйством. Значительную часть пришлось распродать, осталось всего шесть птиц. На выставку в этом году привёз рыбу собственного копчения.

Подошло время, и всех участников пригласили в зал для награждения. На сцену для приветственного слова и награждения победителей были приглашены Светлана Хотько, заместитель главы администрации по социальному развитию, и председатель Всеволожской районной общественной организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Тегза.

– Восемнадцать лет «Ветеранское подворье» с успехом шагает по Ленинградской области. Это уже совершеннолетие праздника. Я всех с этим ещё раз поздравляю. Каждому из вас желаю мира, здоровья и добра. Чтобы вы получали удовольствие от того, что делаете. Поражает увиденное здесь, ваша любовь к труду, – в своей приветственной речи обратилась к участникам смотра-конкурса Светлана Хотько.

После награждения победителей участников мероприятия ждал концерт. Ансамбль «Казачья доля» порадовал всех собравшихся известными хитами и народными песнями.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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