Во Всеволожске отметили День физкультурника

12 августа во всех уголках нашей страны чествовали тех, кто служит делу физической культуры и спорта. Великая спортивная держава праздновала самую значимую дату – День физкультурника. В этом году свой 100-летний юбилей отметило и отечественное Министерство спорта. Праздничные мероприятия, организованные отделом физической культуры и спорта при участии его структурных подразделений, прошли почти во всех поселениях Всеволожского района.

Главный районный праздник спорта прошел во Всеволожске. Субботнее утро в Общественном пространстве «Парк Песчанка» началось живенько. То тут, то там заметны были группы людей, увлеченных физической активностью. На деревянном помосте рядом с прудом расположились йоги, делавшие свои асаны под руководством инструктора Ксении Шашковой. «Жарче» всего было на баскетбольной площадке. Казалось, что молодые люди, увлекшись игрой, забыли обо всём. А самой многолюдной оказалась северо-восточная часть парка, где на памп-треке готовились к соревнованиям велосипедисты-экстремалы. Ну а в центральной части своими форменными розовыми футболками особенно выделялись сотрудники Всеволожского Центра физической культуры и спорта. Около двух дюжин специалистов ЦФКС хлопотали, готовя пространство для главного праздника российских спортсменов.

– Традиционно мы отмечали День физкультурника на стадионах, но в этом году решили провести его здесь, в парке «Песчанка», в формате фестиваля. Нынешний праздник юбилейный и приурочен к 100-летию Министерства спорта России. Программа обширная, поэтому сегодня здесь задействовано максимальное количество наших сотрудников, а гостей ожидает масса интересного, весёлого и приятного. Мы подготовили активности для всех возрастов и уровней физической подготовки от малышей до людей серебряного возраста, – отметил директор Всеволожского ЦФКС, мастер спорта по хоккею Владимир Гайдуков.

Сотрудникам Центра физической культуры помогали волонтеры Молодёжного центра «Альфа» и АНО «СМС». Площадь быстро наполнялась людьми. Было заметно, что некоторые пришли сюда организованными группами. Внимание привлекли люди с бело-зеленым флагом. Это оказались члены общественного объединения «Вперёд, щеглы!» под руководством активистки из Щеглово Валентины Ивановой. Вот уже три года они все вместе занимаются северной ходьбой. Одной из самых возрастных в этой группе оказалась Дина Тибилова. Она рассказала:

– С тех пор как в Щеглово появилась Валентина Иванова, наша жизнь очень изменилась. Увлекшись северной ходьбой, мы объединились, подружились и стали интересно проводить время. Стараемся участвовать во всех спортивных праздниках. Лично для меня особенно значим зимний марафон «Дорога жизни», потому что по этой дороге зимой 1942 года меня ребёнком эвакуировали из Ленинграда в Свердловск.

А народ все прибывал, заполняя центральную часть парка, людской поток тянулся к палатке, где полным ходом шла регистрация участников любительских соревнований. Каждый желающий быть на празднике не только зрителем получал белую бейсболку, бутылочку воды и специальный браслет на руку. Решил проверить свои силы в доступных видах состязаний и журналист «Всеволожских вестей».

И вот по парку прокатились звуки спортивного марша, сигнализировавшие о начале торжественной части спортивного фестиваля. Гостей и участников приветствовали заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько, начальник отдела физической культуры и спорта Екатерина Ларионова, директор ВЦФКС Владимир Гайдуков, ветеран спорта, заслуженный тренер РСФСР по настольному теннису Николай Шведченко и другие официальные лица. Звучали красивые поздравления и пожелания в адрес собравшихся. В этот день чествовали, всеволожских «героев спорта». Заслуженные награды получили 12 сотрудников спортивных учреждений.

Дипломом Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области награжден руководитель Клуба боевых искусств «Сатори» Сергей Хорошков. Благодарностью Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области отмечены специалисты Всеволожского центра физической культуры и спорта Светлана Захарова и Андрей Пугачев, а также тренер Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Павел Красавцев. Благодарность администрации Всеволожского района объявлена тренерам ВСШОР Тадасу Сточкусу, Федору Пожиткову и Семену Акимову. Благодарственные письма администрации Всеволожского района вручены тренерам ВСШОР Алексею Шагину и Геннадию Бакиеву, специалистам Всеволожского центра ФКС Елене Бутенко, Анжелике Губешвили и Натальи Могилевцевой.

После торжественной части зрители и участники разошлись по спортивным станциям, где для них открывались возможности проверить себя в метании дротиков (дартс) и мешочков с кукурузными зернами (корнхолл), в ориентировании, в настольном теннисе, в рывке гири, в бочче и стритболе. Для самых меленьких участников организовали соревнования на беговелах. В развлекательной программе был настольный футбол, большие шашки, прохождение комплекса ГТО, спортивная лотерея, аквагрим, фотобудка и различные мастер-классы, в том числе по набирающему популярность плейстику. А на памп-треке полным ходом шло «сражение» велоэкстремалов. Здесь проходил фестиваль на беймиксах (трюковых велосипедах) – Los Raketos x PumpJam. Победители, призёры и активные участники соревнований получили свои заслуженные призы, а участники лотереи – подарки с символикой Министерства спорта.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района