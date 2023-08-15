Санкт-Петербургский государственный аграрный университет продлил прием документов

До 18 августа университет проводит дополнительный набор на платную основу бакалавриата по всем формам обучения по результатам ЕГЭ.

Стоимость обучения – от 60 тыс. рублей. Для абитуриентов с баллами ЕГЭ от 175 и выше предусмотрены скидки от 10% годовой стоимости обучения, действующие весь период обучения. Всем студентам предоставляется общежитие, стоимость – 1300 руб. в месяц.

Обучение проходит в современных, брендированных аудиториях от ведущих сельхоз товаропроизводителей России. В университете развита научная, общественная и спортивная деятельность, творческая и мультимедийная студенческая жизнь.

Телефон для связи: 8 (812) 612-12-67, сайт: spbgau.ru

Адрес: Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, стр. 2.

Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного аграрного университета