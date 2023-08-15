Расходы жителей Ленобласти на сборы в школу выросли

Август – жаркая пора для тех, кто собирает детей в школу. Ещё за три недели до начала учебного года родители скупают всё, и им приходится мириться с ценами, которые подскочили в среднем на 10%.

По подсчетам аналитиков, сборы детей в школу в мегаполисах России подорожали почти на 10%, а цены на некоторые позиции выросли на треть. Своеобразный ценовой «антирекорд» установили школьные рюкзаки, средняя цена на которые за год увеличилась на 58% и составила 4 962 рубля. Набор канцтоваров в среднем обходится в 1 260 рублей, что на 275 рублей больше, чем в прошлом году. Существенно подорожала и школьная форма – в этом году за одежду придется заплатить на четверть дороже.

Общий чек на экипировку школьника, по мнению экспертов, начинается от 11,3 тысяч рублей. Однако по факту уложиться в эту сумму сложно, особенно если выбирать качественные вещи – на хорошую обувь или ортопедический рюкзак придётся «раскошелиться».

– Сбор дочери в школу – это проверка на прочность семейного бюджета, – рассказывает мама пятиклассницы Анна Коростылева. – Несмотря на то, что некоторые «сетевики» решили привлечь клиентов скидками, только на школьное обмундирование мы потратили более 20 тысяч рублей.

Неожиданно на помощь родителям пришли маркетплейсы. Онлайн-магазины позволяют совершать покупки обдуманно и без спешки, выбирая подходящий по соотношению цены и качества товар. Однако для многих по-прежнему важно видеть ассортимент «вживую», поэтому сезонный наплыв родителей в торговые центры только набирает обороты. Во избежание ненужных и импульсивных покупок, эксперты советуют перед походом за «школьной амуницией» обсудить с ребёнком, что и зачем ему нужно. В идеале составить список необходимого, указав ценовой лимит на каждую из вещей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива «В.в.»