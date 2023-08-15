Фасад Муринской поликлиники будет отделан ярко-красными плитами

Строители медучреждения на Ручьевском проспекте вышли на отделочные работы: снаружи монтируют фасад, внутри – шпаклюют стены и клеят плитку. Общая готовность объекта достигла 72%.

Как сообщает строительный комитет ЛО, сейчас на площадке трудится 96 человек. Строители монтируют фасад и проводят отделочные работы.

– На левом корпусе медучреждения уже проявились ярко-красные очертания. Цветовая палитра позволит зданию гармонировать с окружающей застройкой, – отметили в пресс-службе стройблока ЛО.

Параллельно подрядчик прокладывает инженерные сети, с помощью которых поликлинику подключат к водо- и теплоснабжению. Завершение строительства и сдача объекта запланированы на будущий год.

Новый объект сможет принять 440 человек взрослого населения и 160 детей в смену. В здании общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров предусмотрены отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое отделения, пост скорой помощи.

По материалам строительного комитета ЛО