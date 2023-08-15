Группа «Вирус» и Юлианна Караулова выступят в пос. им. Свердлова на Дне поселения

2 сентября в поселке имени Свердлова состоится празднование Дня поселения. Для жителей готовят увлекательную и яркую программу с разными активностями и приглашенными звездами. Специальными гостями станут певица Юлианна Караулова и группа «Вирус».

Вереница праздничных мероприятий стартует в 14.45 – в это время запланировано торжественное шествие от КДЦ «Нева». Основная концертная программа начнется в 15.00 в общественном пространстве на пересечении Западного проезда и набережной реки Нева. Здесь разместятся фотозоны, парк «деревянных игр» и аттракционов, площадки для мастер-классов и фотовыставка «Земля первых». Предусмотрена работа торговых точек.

Для гостей будут выступать приглашенные артисты и местные коллективы. Завершится праздник салютом в 22.00.