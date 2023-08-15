В лесах Ленобласти поспела смертельно опасная ягода волчье лыко

В августе на территории Ленинградской области созревает одно из самых ядовитых растений России – волчье лыко или волчеягодник обыкновенный. Биолог и автор блока «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, чем опасно это растение.

По внешнему виду плодов волчье лыко можно перепутать с жимолостью татарской. Ярко-красный насыщенный цвет ягод привлекает внимание издалека, а сам кустарник небольшой – в среднем вырастает не более полутора метров. Однако за внешней привлекательностью таится серьезная опасность.

– У волчеягодника ядовиты не только ягоды, но и листья, стебель и даже цветки, – отмечает биолог Павел Глазков. – Кожа от соприкосновения с корой воспаляется и покрывается волдырями. Но особенно токсичны ягоды!

Поедание плодов волчеягодника может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию: отек губ и лица, а затем и гортани. После проявляются симптомы отравления: сильные боли в животе и тошнота. Также ягода вызывает повышенную кровоточивость и может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение. В тяжелых случаях отравление может привести к смерти.

Симпатичные с виду ягоды часто привлекают внимание детей, поэтому перед посещением леса обязательно проводите разъяснительную беседу с ребенком. Запретите собирать незнакомые ягоды, а тем более съедать дикие плоды – даже знакомых растений! – без вашего разрешения.

Фото блога «Каждой твари по паре»