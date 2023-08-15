В Агалатово открыли памятник трижды Герою СССР Ивану Кожедубу

Завершился третий этап благоустройства агалатовского Парка авиаторов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории высажены каштаны, ивы и ирга, а в День ВВС открыт памятник военному летчику Ивану Кожедубу.

Жизнь Агалатовского поселения неразрывно связана с аэродромом, расположенным в деревне Касимово, где годы Великой Отечественной войны стоял 174 штурмовой и 153 истребительный авиаполки. Традиционно в августе в Агалатово проводится масштабный праздник, объединяющий тех, кто служил и служит в авиации. Героям неба посвящен и местный парк, на территории которого установлены постаменты с вертолетами Ми-8 и Ми-24, а также бюст Героя РФ Николая Майданова.

В этом году в рамках реализации проекта «Аллея Российской Славы» в день празднования 111-й годовщины Военно-воздушных сил России в парке был торжественно открыт бюст трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба.

Иван Кожедуб принимал участие в освобождении Харькова, в боях на Днепре и в освобождении Правобережной Украины. Со своей эскадрильей воевал в небе Молдавии, прикрывал переправы через Южный Буг и плацдармы на правом берегу Днестра, принимал участие в воздушных боях в небе Румынии. Всего за войну он совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях, сбил 62 самолета противника (наибольшее количество среди советских летчиков). За все время Великой Отечественной войны самолет Ивана Кожедуба не раз подбивали, но он не был сбит.

Фото пресс-службы администрации Агалатовского поселения