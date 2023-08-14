Несмотря на прошедшие дожди и грозы, грибники Ленинградской области утверждают, что «великая сушь», захватившая наши леса с начала лета, ещё не отступила. А посему и добытые трофеи весьма скромные – для тех, конечно, кто привык «брать» лисички ведрами, белые – сотнями, подосиновики – без счета, а другие виды и вовсе за грибы не считать.

Однако искусный любитель «тихой охоты» никогда без добычи не останется – у опытного грибника в арсенале всегда имеется набор народных примет и полумагических обрядов, способствующих гарантированному наполнению корзины. И это не говоря уже о заветных местах, которые нужно знать и сохранять в священной тайне от конкурентов.

Бабушкины присказки

Возле деревни Хапо-Ое леса как такового нет – местные, чтобы выгулять собаку, сажают питомца в автомобиль и едут несколько километров до ближайшего зеленого островка. А грибники – есть, и в их числе Игорь Абросимов, который поселился здесь всего пару лет назад.

«Наша семья перебралась в Лен-область из Шенкурского района – это под Архангельском. Вот там настоящий грибной край! Ягод тоже навалом, но это женское дело, у меня лично терпения не хватает ягоду брать», – рассказывает Игорь. Грибник он заядлый, страстный, отсутствие леса поблизости для него не проблема – сел в машину, и вперёд!

«Нашёл я для себя несколько «оазисов» – по богатству с архангельским «клондайком» они не сравнятся, но душевные мои потребности в общении с природой вполне удовлетворяют, – считает Игорь Абросимов. – Как говорится, по грибы с удачей ходят! Со счастьем на клад набредёшь, без счастья и гриба не найдёшь». В этом году в лесу очень сухо, поэтому настоящего сбора грибов пока не было.

«Но я прямо сердцем чую – скоро, скоро пойдут они «пластами», как у нас в Архангельской области говорят, – предсказывает Игорь. – Расположение моих «оазисов» не открою. Это у меня примета такая: рассказал кому-то о грибном месте – всё, можешь о нем забыть, грибов там больше не сыщешь.

Они же, грибы то есть, – почти разумные, кому попало в руки не идут, как будто обижаются, если чужак, да ещё «по наводке», на твоё заветное место пришёл. Любят грибы за нос водить, как говаривала моя бабуля…»

У бабушки моего собеседника, кстати, было много примет, связанных с грибами и ягодами. «Я помню, что, входя в лес, она всегда бормотала как бы про себя: «Кладу первый гриб на дно, чтоб набрать полное суднo€», – делится Игорь Абросимов. – И ещё приговаривала: «Пошли сыроежки раньше белых – в лесу с корзиной нечего делать». Или так: «Затянулись дожди – вкусных груздей не жди».

А самая «рабочая» примета, по-моему, такая: «кто любит земле кланяться – без добычи не останется».

«Грибные» деньги

Жительница деревни Лиголамби, 83-летняя Импи Эйновна Калинина, знает толк в грибах – где и когда их собирать, как заготавливать, и даже как монетизировать это увлекательное занятие.

– Раньше – ну, лет так 40–50 назад, здесь вокруг были сплошные леса, –вспоминает Импи Эйновна. – Да какие – боры, сосновые и лиственные. Ельники опять же, берёзовые рощи…

Грибов – тьма. Выходили из дому в пятом часу, по росе. За пару часов набиралась большая корзина, да ещё и в платке домой несла. Заготавливали на зиму много – опят солили в 40-литровых эмалированных баках, белые и красные сушили. Летом и осенью грибы со стола не сходили – супы варили, пироги пекли, жарили их на сливочном масле, приправляя сметанкой домашней – корова-то своя была.

Собирали не только для себя, но и на продажу. С июля по сентябрь по выходным я торговала грибами на Мальцевском рынке – его ещё Некрасовским называют. Кучка подберезовиков – рубль. Кучка «красных» – полтора. Отборные «белые» шли по два рубля за кучку. Переростки, кривобокие всякие – те дешевле, в общем, как сторгуешься.

А по осени сушёные грибы сдавали в потребкооперацию – почём, теперь уже не припомню, но всё ж была неплохая копеечка для нашей большой семьи. Зато хорошо помню, как в 74 году на «грибные» деньги купили цветной телевизор «Рубин», в 76-м – пианино «Красный Октябрь» для дочки. Она по самоучителю выучилась играть, потом уже в Колтушах в музыкальную школу ходила. В 81-м накопили на «Москвич» – вот так грибочки-то жить нам помогали…

На вкус – деликатес

В Ленинградской области зарегистрировано 62 вида грибов, причём большинство из них – съедобные. Однако в корзинах даже у бывалых грибников обычно бывает не больше десятка различных видов этих, говоря научным языком, низших растительных организмов.

А вот Николай Иванович Свиридов, с детства проживающий в Новом Девяткино, знает – а главное, собирает с ранней весны до поздней осени не менее тридцати видов съедобных грибов.

Что люди в основном берут – подосиновики да подберезовики, сыроежки да моховики. Белые ещё – если повезёт. Ну, лисички, маслята, солонушки и опята по сезону, – рассуждает Николай Иванович.

«Изучением съедобных грибов я занялся где-то в начале 80-х годов, – рассказывает Николай Иванович. – Тогда у нас только-только построили завод «Турбоатомгаз». Заводчане быстро распознали, что вокруг предприятия богатые грибные леса, ну и приступили к их, так сказать, освоению. Нам, местным, после городских в лесу уже нечего было делать – выбирали все до последней сыроежки. Вот я и стал читать специальную литературу, искать, если можно так выразиться, альтернативные варианты».

Первым «альтернативным» грибом, прочно вошедшим в семейное меню Свиридовых, стал колпак кольчатый.

Жена Николая Ивановича долго сопротивлялась и отказывалась пробовать «поганки», но супруг был настойчив и личным примером убедил её в безопасности этого лесного чуда.

«Колпак – гриб нежнейший, но при этом с плотной структурой, не разваривается. Ароматный, красивый в любом блюде – хоть в супе, хоть в жарёнке, хоть в маринаде», – говорит Николай Иванович.

После колпаков на семейном столе появились гидрофоры и чешуйчатки, дубовики и мокрухи, ежовики, паутинники, зонтики полевые и даже… навозники. «Посмотришь на иной гриб – поганка поганкой, а на вкус – истинно деликатес, – делится Николай Иванович. – Взять тот же навозник – что название, что вид не внушают доверия, а на самом деле это полезный и вкусный гриб, который очень ценится в кулинарии разных европейских стран».

Однако нашим читателям Николай Иванович просил передать, чтобы они ни в коем случае не употребляли в пищу незнакомые грибы. Это у него постоянно пополняемый запас знаний и многолетний опыт сбора и приготовления малоизвестных съедобных грибов, а несведущий человек может получить серьезное отравление и нанести непоправимый вред своему здоровью.

Светлана ЗАВАДСКАЯ