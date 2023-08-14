Дороги Всеволожского района обновляются

Шоссейная улица и дорога вдоль КАДа, ведущая в Мурино, обновятся к началу осени.

Государственный контракт на выполнение ремонтных работ предусматривает замену чуть более километра асфальта Шоссейной от границы с Санкт-Петербургом и отрезка от перекрестка с Шоссейной в сторону Мурино чуть дальше улицы Шекспира. Шоссейная улица (участок региональной дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск) является основным путем для въезда и выезда в сторону Санкт-Петербурга. Дорога вдоль КАДа, в свою очередь, обеспечивает альтернативный путь на проспект Культуры и обратно.

Также во Всеволожском районе дорожники частично отремонтируют трассу от Новой Пустоши в сторону Невской Дубровки, подъезд к деревне Углово от шоссе Санкт-Петербург — Морье и отрезок Дунайского проспекта (въезд в СНТ «Дунай) от трассы в сторону Морозовки.

Все обозначенные адреса были включены весной в дополнительную программу ремонтных работ на региональной дорожной сети: по поручению губернатора Александра Дрозденко она была сформирована на основе обращений жителей и мониторинга социальных сетей после нестабильной зимы.

В свою очередь, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Всеволожском районе скоро стартует ремонт подъезда к Юккам со стороны Осиновой Рощи. Здесь заменят асфальт, сделают пешеходные дорожки и поставят новые остановки.

Пресс-служба областного правительства