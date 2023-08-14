Во Всеволожске прошла  акция «Дарю тепло»

Всероссийский проект «Дарю тепло» осуществляется при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. В 47-м регионе он стартовал два месяца назад, первое мероприятие, проводимое активистами, прошло в Тосненском районе. На прошлой неделе, 8 августа, акция прошла во Всеволожске и была посвящена теме спорта.

Представителей области встречали заместитель главы районной администрации Светлана Хотько, председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского района Ирина Гончарова, общественные активисты Молодежного центра «Альфа», представители СМИ и местная детвора. Первым объектом, который посетила делегация, стала спортплощадка на пересечении ул. Ленинградской и пер. Олениных.

– Задача данного проекта – собрать и организовать детей для здорового досуга. Мы информируем ребят о местах и мероприятиях, которые могли бы быть им интересны. Объединяясь, дети учатся общественной коммуникации, перенимают опыт сверстников и наставников из числа старшеклассников, общественных активистов. Проводя подобные акции, мы планируем перенаправить школьников «с улиц» в организованные пространства, где есть ресурсы для развития и конструктивной деятельности, – рассказала главный специалист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области Юлия Полякова.

Организаторы акции раздали детям информационные листовки и объяснили, как найти в социальных сетях информацию о местах, где можно интересно и с пользой провести время и найти новых друзей.

– Сегодня практически в каждом микрорайоне Всеволожска и других поселениях имеются Центры для молодежи и школьников, где ребята могут заниматься спортом, творчеством, слушать интересные лекции и участвовать в мастер-классах, обучаться театральному мастерству и просто проводить время с друзьями, – отметила заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько.

Следующим Общественным пространством, которое посетила делегация, стал парк «Песчанка». Здесь также была проведена беседа с детьми и розданы информационные листовки. Более старшие ребята заинтересовались не только формами досуга, но и изъявили желание стать общественными активистами и участвовать в организации акций и досуговых мероприятий для детей и молодежи.

Александр СОРОКИН

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