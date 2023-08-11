Первый шаг к олимпийской медали

Школьник из Всеволожского района Богдан Смолькин летом этого года стал победителем первенства России по боксу среди юношей. Для четырнадцатилетнего подростка чемпионство в столь престижном турнире – серьёзная заявка на большое спортивное будущее.

На днях глава муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Д.А. Майоров встретился и поздравил юного чемпиона и его родителей. Богдан живет и учится в Новом Девяткино, является воспитанником школы бокса СШОРК СКА-Токсово.

Сюда на встречу боксер приехал вместе с отцом. Не привыкший к такому вниманию подросток немного смущался при виде фото- и видеокамер, но всё же согласился поговорить с журналистом о том, как он относится к своим спортивным успехам, к «звездной болезни» и дополнительным мотивациям в поединках, которые позволили юноше подняться на высшую ступеньку пьедестала почета. Участвовали в беседе и родители чемпиона.

Первым в наш разговор вступил глава семьи Дмитрий Владимирович.

– Не скрою, что, как и у всех родителей, первоначальная идея отдать его в спорт была весьма проста: научить ребёнка быть сильным, на улице постоять за себя. В своё время я сам занимался восточными единоборствами, но Богдана решил отдать в бокс.

С первых дней ему всё понравилось, он быстро втянулся в спортивный процесс. Начались упорные тренировки. Сегодня сын не представляет себя вне ринга.

Надеюсь, это желание не пропадет у него с возрастом. Пока предпосылок к этому нет. Хорошо помню его первые серьезные соревнования. Открытые бои на ринге. Ему тогда было всего шесть лет, а его соперник оказался не только на два года старше, но и на голову выше. Сын не дрогнул и с достоинством провёл весь бой и ни в чём не уступил своему визави. Мама, как и я, гордится выбором Богдана.

На вопрос, не опасаются ли родители «звёздной болезни» своего ребёнка, ответ отца был однозначным: «Могу с уверенностью сказать, что звёздная болезнь сыну не грозит. Чемпионство совсем не испортило его. Мы, родители, хорошо знаем характер Богдана. Он остался прежним подростком не только в кругу семьи, но и среди сверстников».

К нашему разговору присоединяется Богдан: «Я, как и любой спорт-смен, мечтаю о больших достижениях в боксе. Одно из них – попасть в главную команду России и стать олимпийским чемпионом. Считаю, что первый шаг к этому сделан, на данный момент я являюсь членом юношеской сборной страны. Сейчас перешел в восьмой класс. Спортом занимаюсь шесть раз в неделю, выходной – только воскресенье. Представляете, какие это нагрузки. Честно признаюсь, совмещать тренировки с уроками сложно. Но всё равно стараюсь не отставать от сверстников. Прекрасно понимаю, что без образования сегодня никуда. Учителя понимают это и идут навстречу, подтягивают по некоторым предметам», – делится юный чемпион.

Поинтересовался я у Богдана, как к нему после соревнований стали относиться одноклассники и друзья? «Всё осталось по-прежнему. Как только вернулся с Владикавказа, близкие друзья поздравили меня с победой, они были очень рады за меня», – говорит молодой человек.

Во Владикавказе Богдан провёл 4 боя и одержал 4 победы, две досрочно. «Первый бой я закончил быстро, ещё в первом раунде, – рассказывает спортсмен. – Соперник из Дагестана оказался откровенно слабее меня. Во втором поединке мой визави во время боя получил серьезную травму и снялся с соревнований. После этого в полуфинале мне предстоял самый тяжёлый бой. Если к нему в физическом плане я был готов на все сто, то морально важно было не перегореть до старта. Мне было немного легче, чем будущему сопернику. С ним мы уже встречались на ринге, и я вышел победителем.

Ещё до начала боя я знал его сильные и слабые стороны. Поэтому проиграть в столь престижном турнире тому, у которого ты уже выигрывал, для меня это было бы просто обидно. Поэтому с первых секунд бросил для победы все силы и выложился на все сто.

Третий раунд оказался самым трудным. Устал очень сильно. Наносил меньше ударов. Судьи единогласно по очкам присудили победу мне. Только после финального гонга понял, что попал в финал. Теперь все помыслы мои были в борьбе за чемпионство. Здесь оказалась совсем другая история. Своего будущего соперника из Волгограда я знал хорошо. Мне с ним уже доводилось боксировать на матчевых встречах. Там у меня был равный поединок, но в итоге рефери отдали победу моему визави. Во Владикавказе у меня появился шанс реабилитировать себя за тот проигрыш. Это стало дополнительной мотивацией. С первых минут бой не задался. После первого отрезка трое из пятерых судей отдали победу моему сопернику. Пришлось собраться и победить. Второй и третий раунд, по мнению рефери, безоговорочно был за мной. В итоге заслуженная награда. На этом первенстве я испытал чувство победителя. Надеюсь, у меня вкус к этому ещё долго не пройдет», – продолжает школьник.

От отца спортсмена удалось узнать, что после окончания первенства решением судейской коллегии турнира Богдану Смолькину дополнительно, помимо приза за 1 место, был вручен специальный кубок «За волю к победе».

Во время нашей доверительной беседы Богдан признался, что в борьбе за чемпионство у него была ещё одна серьёзная мотивация, не относящаяся к боксу. «Папа пообещал в случае победы купить мне мотоцикл. Это хобби у меня появилось совсем недавно. Месяца четыре назад мне купили мопед. Немного покатавшись, захотел что-то помощнее. Родители сказали, что, если выиграешь Россию, купят. Слово своё отец сдержал. Честно скажу, с его приобретением у родителей появилось больше переживаний за меня. Но я стараюсь не огорчать их и не превышаю скорость, – рассказал нам юноша.

Глава муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Д.А. Майоров поздравил чемпиона, пожелав в будущем больших спортивных успехов.

«Не исключено что впоследствии вы станете известным боксёром, и мы будем гордиться, что проживаем с вами в одном поселении. Хочу ещё поблагодарить родителей Богдана, которые воспитали достойного сына, – поздравил юного спортсмена глава муниципального образования Дмитрий Анатольевич и вручил спорт-смену Почетную грамоту, подарочный сертификат и сувениры.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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