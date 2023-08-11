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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Муринская библиотека проводит конкурс стихов ко дню города

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Любителей изящной словесности приглашают поучаствовать в конкурсе стихотворений «О той земле, где ты родился», приуроченный к празднованию Дня города Мурино.

Организатором конкурса выступает библиотека г. Мурино. К участию принимаются работы профессиональных и самодеятельных авторов от 12 лет (включительно). Стихотворения должны быть написаны на русском языке и посвящены городу Мурино. Творческие работы принимаются до 25 августа на электронную почту biblioteka.murino@mail.ru

Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в группе организатора.

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