Ленобласть вошла в пятерку лидеров по количеству возводимого жилья

В Ленинградской области сохраняется тенденция значительного роста объёмов строительства. Регион вошёл в пятёрку лидеров по количеству возводимого жилья, и это – наглядная иллюстрация того, что в отрасли всё хорошо. С такими оптимистическими данными представители отрасли подошли к своему празднику – Дню строителя.

Поздравить лучших из лучших с праздничной датой и вручить заслуженные награды и звания приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Церемония проходила во Всеволожске. Отличившимся специалистам и компаниям было присвоено звание «Почётный строитель Ленинградской области» и вручены Благодарности Губернатора Ленинградской области. Также в рамках торжественной церемонии награждения были отмечены номинанты конкурса Союза строительных объединений и организаций «Лучшая строительная организация Ленинградской области».

Все награждённые, конечно, доказали, что дела в этой отрасли идут бодро и хорошо, даже несмотря на вражеские санкции. Сегодня наш регион возводит и ремонтирует рекордное за 20 лет число социальных объектов, дорог и общественных пространств. Не менее масштабные стройки и в здравоохранении, спорте, культуре. Так что профессиональный праздник знаменуется строительным бумом.

Александр Юрьевич отметил, что по итогам прошлого года Ленинградская область стала лидером по объему строящегося жилья (4 млн кв.м).

– Все остальные регионы позади нас, – с гордостью подчеркнул глава Ленобласти. – Даже несмотря на то что наши «заклятые друзья» подкинули нам много проблем, регион за первое полугодие нынешнего года успел возвести два миллиона квадратных метра жилья. Это хорошая цифра. Безусловно, помимо сдачи домов, ещё один важный показатель в этом сегменте – промышленное строительство. Инвестиции в данный сектор также растут. Увеличивается финансирование строительства социальных объектов.

…Строительство – лакмусовая бумажка экономики. Как это ни парадоксально может показаться на первый взгляд, но развитие отрасли – проверенный в мировой практике способ поднять на ноги всю экономику страны, снять бытовую и любую иную напряженность. Об этом свидетельствует опыт Бразилии конца шестидесятых годов. Есть и более близкие примеры: когда строили новую столицу Казахстана Астану, темпы роста экономики достигли 37 процентов в год! Фантастика? Нет. Но почему же так происходит? Оказывается, один рубль, вложенный в сектор, стимулирует примерно семь рублей вложений в разные производства.

– Это достаточно просто объясняется, – отмечают застройщики. – Общеизвестно, что создание одного рабочего места в строительстве напрямую ведёт к образованию нескольких рабочих мест в других отраслях и сферах реального производства, даже не смежных с ним. Хорошо просчитанное вложение средств в капитальное строительство. Если решили конкретные деньги направить на строительство, сразу требуются рабочие. Фундамент – это земляные работы, значит, механизмы, значит, ГСМ, это опалубка, арматура, бетон, значит, сварщики, плотники-бетонщики, крановщики, экскаваторщики. Потом – кирпич, цемент, песок, затем – столярка: дверные коробки, полы, окна. Поэтому – каменщики, столяры, отделочники… Потенциал отрасли – большой.

При этом, как показывают расчеты, земля во Всеволожске всегда в тренде. Здесь активно идёт строительство, участки расхватывают, земельные наделы на вес золота, а стоимость некоторых просто зашкаливает.

Ипотечное кредитование растёт, процентные ставки в банках уменьшаются, поэтому люди больше стали покупать жильё, сообщили во Всеволожской районной администрации.

Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в настоящее время в 47-м регионе трудятся свыше 80 тысяч строителей. Они возводят многоквартирные дома и промышленные предприятия, инженерные сети.

По данным Петростата, на конец июня общий объём работ в строительстве в денежном выражении достиг 84,62 млрд рублей.

Столь высокий показатель внёс существенный вклад в экономику Ленинградской области. С начала 2023 года выдано 99 разрешений на строительство, в том числе 40 – в отношении многоквартирных домов, 16 – социальных объектов, 27 – производственных объектов.

Ирэн ОВСЕПЯН