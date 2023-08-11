Клуб боевых искусств «Сатори» отметил 20-летний юбилей

Вот уже 20 лет на территории нашего района активно действует Клуб боевых искусств «Сатори». Создание спортивного клуба стало результатом работы команды единомышленников-энтузиастов Андрея Кулаковского, Романа Иваненко, Виктора Пузырева, Дмитрия Степанова и Вячеслава Юрочкина.

Благодаря их настойчивости, неугомонному настрою и бескорыстной любви к начатому делу удалось сделать многое: оборудовать спортивный зал, организовать эффективный тренировочный процесс, реализовать сейчас уже проверенные временем проекты, которые на начальном этапе скептики не воспринимали всерьез. Постоянное внимание и помощь Клубу оказывают заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько и начальник отдела спорта Екатерина Ларионова. Деятельное участие в его развитии принимает и директор Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Сергей Пирютков.

Клуб регулярно организует и проводит соревнования, семинары с участием признанных отечественных и зарубежных мастеров боевых искусств как во Всеволожске, так и за его пределами. Разработаны новые соревновательные форматы.

Спортсмены Клуба «Сатори» были включены в состав Международной конфедерации боевых искусств (I.M.A.C.), принимали участие в ежегодной Олимпиаде боевых искусств «Восток-Запад». С 2009 года этот сплочённый коллектив вошёл в состав Российского союза Боевых искусств.

Новой вехой развития в 2009 году стали тренировки по правилам Ниппон Кэмпо и Тайхо-Дзюцу спортивной дисциплины Кобудо (вид спорта «Восточное боевое единоборство»). Это явилось прекрасным стимулом для достижения результатов и получения спортивных званий.

В 2013 году родилась идея возобновить издание спортивной газеты Клуба. При поддержке издательства «Бизнес Остров» в честь десятилетнего юбилея вышел первый номер спортивной газеты «Пульс Сатори», подготовкой и редактурой которой занялся Сергей Хорошков. Впоследствии он стал одним из руководителей и тренеров этого спортивного сообщества.

Основными задачами клуба являются: обучение детей, подростков и взрослых приемам самозащиты; совершенствование навыков спорт-сменов и подготовка членов клуба к соревнованиям различного (в том числе и международного) уровня как по системам Восточных боевых искусств, так и по системам отечественных мастеров.

Спортсмены клуба регулярно становятся победителями и призерами соревнований по многим видам спортивных и боевых единоборств, в том числе и международного уровня. Они сдают квалификационные экзамены, и лучшие из них стали обладателями черных поясов I, II, III данов. Некоторые включены в состав сборной команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области по восточному боевому единоборству. За победы в крупных соревнованиях членам клуба присваиваются спортивные звания «Кандидат в мастера спорта» и «Мастер спорта России». Отдельные воспитанники поступили и успешно прошли обучение в НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО