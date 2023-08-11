В деревне Елизаветинка открыли фельдшерско-акушерский пункт

В минувшую среду, 9 августа, в деревне Елизаветинка после реконструкции открылся фельдшерско-акушерский пункт. Теперь жители деревни и близлежащих населенных пунктов смогут обращаться в медицинское учреждение за врачебной помощью, проходить диспансеризацию, вакцинацию и сдавать необходимые анализы.

До недавнего времени жители деревни Елизаветинка Агалатовского сельского поселения для получения медицинской помощи вынуждены были обращаться в поликлиники и больницы за пределами своего населённого пункта.

Открывшийся ФАП эту проблему снял: здесь есть все необходимое оборудование и медикаменты, чтобы поставить предварительный диагноз и оказать первую помощь как жителям деревни Елизаветинка, так и близлежащих садоводств. Фельдшер уже готов приступить к выполнению своих обязанностей.

В фельдшерско-акушерском пункте также будут работать выездные бригады узких специалистов и мобильный флюорограф. В ближайшее время в медицинском учреждении также планируется открыть акушерский кабинет.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, присутствовавший на открытии медучреждения, подчеркнул, что ФАП поможет пожилым людям получать медицинскую помощь на месте, и им не придётся ехать в амбулаторию или поликлинику.

Ян КАТИН

Фото пресс-службы администрации ВМР