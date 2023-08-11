Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

Очередная традиционная прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко прошла в понедельник, 7 августа. Глава региона пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о своих насущных проблемах.

Из Всеволожского района на прямую линию поступил вопрос, который озвучила жительница города Сертолово по имени Милана. Собственно, это даже не вопрос, а отчаянная просьба как-то повлиять на ситуацию, заложницей которой оказались молодая женщина и её маленький ребенок.

«У нас просто ужасная проблема, – рассказала Милана. – Несколько лет назад мы переехали из Казахстана в Россию, купив квартиру в Сертолово. Дом и земля, на которой он построен, принадлежат Министерству обороны РФ. Зимой в квартире ужасно холодно, мы замерзаем, отопление подают пару раз в неделю. Приходится обогреваться электричеством, счета за которое приходит огромные – до 18 тысяч рублей. При этом в квартире сыро, на стенах плесень, и я, и ребенок болеем постоянно. Вода в доме только техническая, ни для питья, ни для приготовления пищи не годится. Мыться такой и то страшно. Приходится таскать канистры на себе.

На придомовой территории, в непосредственной близости от детской площадки, находятся несколько открытых канализационных люков, которые жители – и я в том числе – пытаются сами прикрыть какими-то досками и огородить палками. Освещения во дворе нет, ребёнка в детский сад водила с включенным фонариком.

Ни управляющая компания, ни администрация ничем не могут помочь, так как и дом, и земля находятся в собственности Министерства обороны, оно же и занимается обслуживанием. Объясняют, что не имеют права производить в доме никаких работ. Как жить?!».

Отвечая дозвонившейся жительнице Сертолово, губернатор пояснил, что знает об этой проблеме.

«Я в курсе ситуации, – отметил Александр Дрозденко. – В Сертолово достаточно много домов, которые Минобороны передало на баланс муниципалитета, и мы их постепенно приводим в порядок – меняем кровли, обновляем фасады.

Но главная проблема состоит в том – и я готов сказать в прямом эфире, – что Министерство обороны очень неохотно, очень тяжело передаёт эти дома муниципалам. Вот этого я понять не могу – сами обслуживают из рук вон плохо, но сбросить с себя этот груз не желают. Мы ведь от них ничего не просим, мы добровольно надеваем на себя это ярмо, действуя исключительно в интересах людей, которые там проживают.

Мы готовы забрать дома и территории, где проходят коммуникации, готовы привести их в порядок и в дальнейшем обслуживать.

Печальный пример ужасающей медлительности бюрократического механизма по передаче собственности Минобороны в областной бюджет – Дом офицеров в Сертолово. Военные чиновники бесконечно долго тянули с этим делом, здание постепенно пришло в совершенный упадок – его разграбили, разбили, раскурочили. И теперь, когда смета по ремонту проходит государственную экспертизу, у меня аж дух захватывает – сегодня нужно вложить почти полмиллиарда рублей, чтобы восстановить Дом офицеров.

Ситуация складывается таким образом, что и жилые дома нам в конце концов передадут, только в их ремонт придётся вкладывать не десятки, а сотни миллионов рублей».

Что же касается поступившего звонка, то губернатор подтвердил, что муниципалитеты не имеют права вкладывать ни одной бюджетной копейки в ремонт и обслуживание домов, находящихся в чужой собственности. Тем не менее в ходе прямой линии Александр Дрозденко пообещал немедленно отдать поручение председателю КУГИ Ленинградской области Маринэ Тоноян и главе администрации Сертолово Юрию Ходько подготовить очередное совместное обращение в Министерство обороны, где областное правительство прямо гарантирует приём этого дома на муниципальный баланс. Также губернатор пообещал, что в случае положительного решения из областного бюджета будет предоставлена субсидия на ремонт.

Кроме того, глава 47-го региона отдал поручение специальной комиссии проверить указанный дом на предмет его подготовки к отопительному сезону.

В завершение разговора по поводу злополучного дома на стол губернатору положили «бумагу» за подписью командующего Западным военным округом, где говорилось о том, что в настоящее время на передачу имущества Минобороны введен мораторий вплоть до особого распоряжения…

Светлана ЗАВАДСКАЯ