«Мама Оля» приглашает малышей отпраздновать День Нептуна в Щеглово

19 августа в Щеглово пройдет праздник для самых маленьких. Детский сад «Мама Оля» приглашает малышей и их родителей поучаствовать в интерактивном приключении по спасению Нептуна.

Помимо морского приключения, гостей праздника будет ждать много активностей: рисование мыльными пузырями и волшебным песком, занятия по конструированию и робототехнике. Также пройдут мастер-классы для родителей с детьми старше одного года – детская йога и «Мама и малыш». В конце ребята получат подарки от организаторов.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Щеглова, д. 5 (ЖК Медем) с 11.00 до 17.00. Участие бесплатное по предварительной записи по ссылке https://clck.ru/35ByLH