Во Всеволожске будет построен кафедральный собор

10 августа, в День иконы Смоленской Божией Матери, во Всеволожске прошла церемония освящения и установки закладного камня и капсулы с закладной грамотой, которые были помещены в фундамент будущего кафедрального собора. Церемонию провел епископ Всеволожский и Выборгский Игнатий, мероприятие сопровождалось молитвами и колокольным звоном.



Значимость события была подчеркнута личным посланием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, текст которого зачитала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак. Памятное событие происходило в присутствии представителей гражданской и церковной властей, а также широкой общественности.

Напомним, что идея создания во Всеволожске кафедрального собора и храмового комплекса в честь Смоленской иконы Божией Матери была озвучена епископом Выборгским и Приозерским Игнатием во время приезда Президента РФ Владимира Путина на остров Коневец.

Его Преосвященство рассказал главе государства о надеждах на строительство собора в память жертв трагедии над Синаем 31 октября 2015 года. На борту взорванного террористами авиалайнера находились 224 человека, среди которых 46 жителей Ленинградской области, в том числе четверо детей.

В 2021 году по итогам смотра-конкурса архитектурных проектов строительства собора во имя Смоленской иконы Божией Матери во Всеволожске победителем был признан проект ООО «Коневские реставрационные мастерские».

Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери будет возведен на пересечении Всеволожского и Октябрьского проспектов. Земля для кафедрального собора была выделена по прямому поручению Президента России Владимира Путина.

Материал подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА