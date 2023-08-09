Поселок Токсово отметил свой день рождения

Праздничные мероприятия, посвященные Дню поселения, прошли в формате фестиваля. «Токсово Фест» открылся утром программой для детей и закончился поздним вечером дискотекой для молодёжи.

Субботнее утро 5 августа в Токсово началось торжественно. Парк 500-летия манил праздничной музыкой, а развивающиеся на ветру флаги создавали радостное настроение. Организационная суета интриговала любознательных и нетерпеливых. Первыми в праздничную атмосферу окунулись дети. Фестиваль детских активностей и мастер-классов спортивной, развлекательной и патриотической направленности собрал ребятишек всех возрастов, и каждый ребёнок нашёл занятие себе по душе. Вместе с работниками КДЦ и активистами клуба «Атмосфера» юные токсовцы делали флористические открытки, мастерили рыбок и бабочек, играли в лазертаг, строили домики и башни из мягких кубиков, участвовали в спортивных эстафетах.

Уникальные природные территории являются визитной карточкой поселения, а активисты Региональной общественной организации «Токсовские озера» и «Шаги по Экотропе» напомнили землякам об уникальности их родных мест и важности бережного отношения к природе.

В 15 часов началась детская анимационная интерактивная программа. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, танцевали и помогали сказочным богатырям. Музыкальными и танцевальными номерами порадовали зрителей и творческие коллективы КДЦ, а также гости праздника.

Торжественная часть праздника началась с приветственного слова депутата Законодательного собрания Ленинградской области О.В. Ковальчук. Жителей Токсово поздравили глава МО «Токсовское городское поселение» Е.В. Киселева и глава администрации поселения О.А. Иванов. Они поблагодарили жителей за вклад в жизнь поселения и любовь к родному краю. Свои пожелания землякам высказали председатель Совета ветеранов А.Д. Ляпушова, священник местного храма отец Владимир, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РСФСР, почетный гражданин Всеволожского района Л.А. Баранов. С творческими поздравлениями выступили народный самодеятельный коллектив «Радуга» под руководством Марии Уразовской и ансамбль «Мама Мия».

Настоящим сюрпризом и кульминацией праздника стало появление на сцене легендарного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Вечер закончился праздничной дискотекой под музыку кавер-группы «M-band».

Александр СОРОКИН

Фото из архива КДЦ «Токсово»