В Бугровском поселении проходят концерты под открытым небом

Жители Бугровского поселения Зульфат Валиуллин и Елизавета Макаровская решили на общественных началах объединить местных любителей музыки. Энтузиасты создали информационный чат в социальных сетях и нашли массовую поддержку у земляков. Местом проведения самодеятельных концертов под открытым небом стало бугровское поле со стороны Мурино.

– Стали искать исполнителей, и тут выяснилось, что большинство музыкантов-любителей из Мурино и Бугров сами не против выйти на «сцену». Ведь в нашем проекте главное не высокое мастерство и безупречные вокальные данные, а душа песни и искренность исполнителя. Радует, что желающих посещать наши мероприятия каждый раз становится всё больше. Послушать музыку на природе приходят от 50 до 70 человек. Многие здесь познакомились и подружились, а теперь встречаются не только чтобы вместе послушать музыку, но и поговорить за жизнь, – рассказал Зульфат Валиуллин.

Авторы идеи и модераторы чата совсем не против, и даже приветствуют, когда подписчики самим назначают друг другу встречи и организовываются в менее масштабные музыкальные вечера.

Александр СОРОКИН

Фото из личного архива Зульфата Валиуллина