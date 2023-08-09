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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошли соревнования «футбольных мам»

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5 августа на стадионе посёлка им. Морозова стартовал первый этап первого Кубка СЗФО Футбольных мам 2023. Турнир проводится среди мам юных футболистов, играющих в клубах и секциях Северо-Запада, и будет проходить в три этапа.

Второй этап соревнований состоится 9 сентября в Великом Новгороде, а третий – в городе Боровичи Новгородской области. Финальные игры намечены на ноябрь, они пройдут в Санкт-Петербурге. Честь Всеволожского района выпала защищать команде «Мята», сформированной из мам воспитанников МБУ «ВСШОР». Состав к турниру готовили тренеры Заур Ржевский и Владислав Елкин.  В первом этапе Кубка на поле вышли 10 команд из Ленобласти, Санкт-Петербурга и Новгородской области.  Проведя успешно все игры,  футбольные мамы Всеволожского района в финале встретились с командой «БОРОМамы» из Боровичей. В упорной борьбе наши футболистки уступили лидерство гостям со счётом 1:0.

Александр СОРОКИН
Фото Спортивной школы ФОК п.им. Морозова

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