«Ветеранское подворье» знакомит с достижениями сертоловчан
В городе Сертолово в рамках второго этапа муниципального конкурса «Ветеранское подворье-2023» продолжился смотр придомовых территорий. В этот день конкурсная комиссия оценила участки городских улиц и домов, украшенных цветниками.
Было осмотрено более тридцати цветочных композиций, за которыми заботливо ухаживают жители Сертолово. Примечательно, что многие композиции, выращенные с теплотой и заботой, состояли не только из красивых растений, но и были украшены фигурками сказочных персонажей, что усиливало восприятие созданной естественной красоты и создавало неповторимые зрительные и образные ощущения.
Комиссия отметила участки в районе дома № 7 на улице Кленовой, домов № 5 и № 11 на улице Пограничная, дома №15 на улице Ветеранов, а также цветника в районе дома №10 на улице Центральной. Отдельного внимания заслуживают цветники, не заявленные на конкурс, но достойные быть в числе лучших.
Организаторы муниципального конкурса выразили благодарность его участникам за внимание к родному городу. Своим старанием эти неравнодушные люди делают городскую жизнь ярче и лучше, и отрадно, что с каждым годом таких участков становится всё больше.
Ян КАТИН
Фото издания «Петербургский рубеж»