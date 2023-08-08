На дорогах Всеволожского района появилась структурная разметка

Впервые на региональных трассах Ленобласти нанесена особая структурная разметка: она призвана будить задремавших водителей, а также сигнализировать автомобилистам о выезде на встречную полосу движения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, структурную разметку было решено нанести на наиболее загруженные участки региональных трасс. В том числе на несколько дорог Всеволожского района – на Выборгском шоссе у границы с Санкт-Петербургом, в Сертолово от улицы Кожемякина до улицы Ларина, от развилки на Воейково до Всеволожска и на участке от Бугров по направлению к Корабселькам.

Практика применения шумовых полос не нова – при выезде на подобную разметку появляется вибрационный (шумовой) эффект. Чаще всего встречаются поперечные полосы, которые предупреждают водителя о подъезде к особой зоне – перекрестку, опасному повороту, пешеходному переходу. А вот структурная разметка, нанесённая вдоль дороги, предупреждает о выезде за пределы крайней полосы и помогает избежать выезда на полосу встречного движения или обочину.