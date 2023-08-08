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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Лесколово состоялась встреча с жителями в рамках программы догазификации

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Представители АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», партии «Единая Россия» и правительства Ленобласти побеседовали с жителями о программе и доступных льготах.

Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, согласно итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака на участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок граждан.

«До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков – плюс 36 тысяч в июле. Темп хороший, но есть куда ускоряться», – добавил он.

В мобильном офисе компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» желающие смогли получить консультацию специалистов клиентского центра, а также подать заявку на газификацию.

Затем состоялось долгожданное событие для семьи из Лесколово – подключение дома к газораспределительным сетям. Многие годы Антоновы топили дом дровами, готовили с помощью баллонного газа, а теперь у пенсионеров появилась возможность значительно упростить свою жизнь, не заготавливая дрова и не закупая газовые баллоны.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин в апреле 2021 года дал старт программе догазификации в нашей стране, чтобы газ стал доступным для всех россиян.

По информации отдела общественных коммуникаций администрации Всеволожского района
Фото Александра Ольховского

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