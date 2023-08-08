Всеволожцев приглашают на утренние зарядки
Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района представил расписание утренних зарядок на август. Программа включает в себя как полюбившиеся многим занятия йогой и функциональные тренировки, так и новые направления – восточные танцы и упражнения с элементами единоборств.
Тренировки проходят в выходные дни в амфитеатре парка «Песчанка» (Всеволожск, ул. Садовая).
12 августа в 10.30 – общеукрепляющие занятия йогой, в 11.00 – общая зарядка.
13 августа в 10.30 – функциональная тренировка для детей, в 11.00 – упражнения с элементами единоборств для новичков.
19 августа в 10.30 – функциональная тренировка для детей, в 11.00 – функциональная тренировка для взрослых.
20 августа в 10.30 и 11.00 – пилатес.
26 августа в 10.30 – восточные танцы, в 11.00 – общая зарядка.
27 августа в 10.30 – общая зарядка, в 11.00 – общеукрепляющие занятия йогой.
Занятия проходят при благоприятной погоде. Вход свободный.