Всеволожцев приглашают на утренние зарядки

Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района представил расписание утренних зарядок на август. Программа включает в себя как полюбившиеся многим занятия йогой и функциональные тренировки, так и новые направления – восточные танцы и упражнения с элементами единоборств.

Тренировки проходят в выходные дни в амфитеатре парка «Песчанка» (Всеволожск, ул. Садовая).

12 августа в 10.30 – общеукрепляющие занятия йогой, в 11.00 – общая зарядка.

13 августа в 10.30 – функциональная тренировка для детей, в 11.00 – упражнения с элементами единоборств для новичков.

19 августа в 10.30 – функциональная тренировка для детей, в 11.00 – функциональная тренировка для взрослых.

20 августа в 10.30 и 11.00 – пилатес.

26 августа в 10.30 – восточные танцы, в 11.00 – общая зарядка.

27 августа в 10.30 – общая зарядка, в 11.00 – общеукрепляющие занятия йогой.

Занятия проходят при благоприятной погоде. Вход свободный.